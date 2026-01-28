Altın Yıl Sonunda 7 Bin 100 Doları Geçebilir

RBC Capital Markets’in iyimser tahminine göre, altının 4. çeyreğin sonlarına doğru ons başına 5,200 dolar düzeyine ulaşması bekleniyor. Küresel belirsizlikler ve dolardaki zayıflık bu süreci destekliyor. Banka, altının yükseliş hızının beklentileri aştığını belirtiyor. Makroekonomik koşulların altın için olumlu bir ortam sunduğunu ifade eden RBC, ticaret gerilimleri, siyasi ve jeopolitik istikrarsızlıklar ile ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair kaygıların başlıca nedenler arasında olduğunu kaydediyor. Merkez bankaları ve yatırımcılar tarafından talep düşüşü yaşanmadığına dikkat çeken banka, ETP varlıklarının fiyatla birlikte arttığını da vurguladı.

YÜKSELİŞİN SÜREKLİLİĞİ

Banka, güncel notunda “Tarihsel yükselişleri bir gösterge olarak kullanırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai bir durum değil. Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar devam edebileceğini gösteriyor.” açıklamasında bulundu. “Eğer 2026 yılı, 2025’te gözlemlenen yüzdesel artışları (yaklaşık %65) tekrar ederse, altında yıl sonuna kadar ons başına 7,100 dolara kadar bir yükseliş mümkün olacaktır.” ifadeleri de RBC’nin analizinde yer almakta.

YENİ BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKMA OLASILIĞI

RBC, diğer varlık sınıflarında bazı sınırların olduğunu ancak altının benzersiz yapısının mevcut değerlemelerin sert bir noktaya ulaşmadığı sonucuna ulaştıklarını belirtiyor. ETP varlıkları ile fiyat arasındaki ilişkide yeniden bir denge sağlanması ile, banka kendi yükseliş senaryolarında dahi temel bir yukarı yönlü risk gözlemliyor.