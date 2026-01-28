Toyota’dan Sır Gibi Yeni Model İpuçları

toyota-dan-sir-gibi-yeni-model-ipuclari

Toyota, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı beklenmedik bir paylaşım ile henüz adını açıklamadığı yeni modeline dair ilk görsel ipucunu sundu. Markanın “Ufukta yeni bir şey var” mesajıyla paylaştığı bu gizemli aracın, tanıtılması beklenen üç sıra koltuk kapasitesine sahip elektrikli modellerden biri olması ihtimali öne çıkıyor.

LAND CRUISER ESENTİLERİ VE TASARIM DETAYLARI

Görselde yer alan aracın arka görünümü, bagaj kapağı boyunca uzanan kesintisiz bir stop lambası şeridi ve belirgin tavan rayları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Modelin köşeli hatları, geniş çamurlukları ve köpekbalığı yüzgeci anteni ile efsanevi Land Cruiser serisini hatırlatan güçlü bir SUV karakterine sahip olduğu gözlemleniyor.

ÜRETİM AŞAMALARI VE PAZAR STRatejisi

Toyota, daha önce ABD’nin Kentucky eyaletindeki tesislerinde üretim gerçekleştireceğini açıkladığı iki yeni üç sıralı elektrikli SUV projesini, bu teaser görüntüsü ile ilişkilendiriyor. Elektrikli SUV segmentinde Kia EV9 gibi güçlü rakiplerle rekabet etmek isteyen marka, Amerika’daki belirsizliklere rağmen elektrikli araç yatırımlarına devam ediyor.

