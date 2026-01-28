Mercedes’in Özel Seri İle 140. Yılı Kutlanıyor

Karl Benz tarafından icat edilen ilk otomobilin varlığının üzerinden geçen 140 yılı kutlamak amacıyla, Mercedes’in İtalya’daki iştirakinin hazırladığı özel bir seri sunuluyor. Bu özel seri, mevcut GLC neslini temel alan “Special Edition 140” versiyonuyla geçmişe olan saygısını gösterirken, aynı zamanda bu kasaya şık bir veda gerçekleştiriyor.

HİBRİT DİZEL SEÇENEKLERİ VE MENZİL

Araç, yalnızca dizel motor seçenekleriyle piyasaya sürülüyor. 197 beygir gücündeki 220 d ve 333 beygir gücündeki şarj edilebilir hibrit 300 d 4Matic versiyonları mevcut. 2.0 litrelik dizel motorla birlikte sunulan 31,2 kWh kapasiteli batarya sayesinde hibrit versiyon, tamamen elektrikli modda 122 kilometre menzil sunuyor.

ŞIK DONANIM ÖZELLİKLERİ

AMG Line iç ve dış tasarım paketleri ile donatılan modelde, 20 inç alaşım jantlar, dijital farlar ve nappa görünümlü ön konsol gibi üstün donanımlar standart olarak sunuluyor. Bu kapsamlı donanım paketini seçen kullanıcılar, bu özellikleri ayrı ayrı satın almaya kıyasla yaklaşık 14 bin euroluk bir fiyat avantajı elde ediyor.