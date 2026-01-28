Netanyahu’nun Türk Askerini İstemediği Açıklaması

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de sürdürülen soykırım ve yıkımın ardından sağlanan ateşkesin ardından, bölgesel ve küresel aktörler, diplomatik süreçleri güçlendirmek amacıyla Mısır’da bir zirve gerçekleştirdi. Söz konusu zirvede, Gazze’ye yönelik barış ve istikrar hedefleri doğrultusunda ortak irade vurgusu dikkat çekti. Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşmanın sonrasında düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi, uluslararası kamuoyunun ilgisini yeniden bölgeye çekmeyi başardı.

LİDERLER AYNI MASADA BULUŞTU

Zirveye ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Liderler, Gazze’de kalıcı sükûnetin sağlanması, insani koşulların iyileştirilmesi ve siyasi sürecin güçlendirilmesi konuları üzerinde durdu.

ATEŞKES SONRASI İLK RESMİ BELGEDE TÜRK İMZASI

Zirve sırasında, Gazze’de gerçekleşen ateşkese dair ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından bir “Niyet Belgesi” imzalandı. Bu belgede, tarafların barış sürecine destek verme, diplomatik kanalları aktif tutma ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki ortak yaklaşımlarına yer verildi.

NETANYAHU, TÜRK ASKERİNİ İSTEMİYOR

Gazze Şeridi’ndeki son İsrailli esir Ran Gvili’nin cesedinin tesliminin ardından basın toplantısı düzenleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını hatırlatarak ülkesinin Ürdün sınırından Akdeniz’e kadar olan toprakları kontrol edeceğini ifade etti. Netanyahu, “Bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin konuşlandırılmayacağını” belirterek, bu aşamada Hamas’ın silahsızlandırılmasına odaklandıklarını savundu.

BIDEN VE YÖNETİMİNİ SUÇLADI

Netanyahu, savaşın bir döneminde mühimmat sıkıntısına uğradıklarını ve bazı askerlerinin bu nedenle hayatını kaybettiğini öne sürerek eski ABD Başkanı Joe Biden’ı ve yönetimini kısmi ambargo gerekçesiyle eleştirdi. Suudi Arabistan ile normalleşme konusundaki bir soruya yanıt olarak da Riyad yönetiminin Katar ve Türkiye ile yakınlığını izlediklerini, “Suudi Arabistan’ın güçlü bir İsrail istemesi şeklinde bir anlaşmaya varma” isteğini dile getirdi.

İRAN’A KARŞILIK VERECEKLERİ TEHDİDİ

Netanyahu, İran meselesinde Trump’ın bir karar alacağını ve İsrail’in kendi kararını vereceğini belirterek gelişmeleri takip ettiklerini, her duruma hazırlıklı olduklarını vurguladı. Tahran’ın İsrail’e yönelik herhangi bir saldırısının “ciddi bir hata” olacağına dikkat çeken Netanyahu, böyle bir durumda İran’a daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle karşılık vereceklerini açıkladı. Basın mensuplarının Trump’tan İran’a karşı bir saldırıyı ertelemesi yönündeki taleplerini sorması üzerine Netanyahu, “Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim” dedi.

BIDEN’IN TEMSİLCİSİNDEN YALANLAMA

Bu açıklamaların hemen ardından Biden’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Netanyahu’nun Biden yönetimini suçlamasına dair bir yalanlama yaptı. İsrail’in Kanal 12 televizyonuna göre Hochstein, “Netanyahu hem doğruyu söylemiyor hem de İsrail’i en savunmasız anında kelimenin tam anlamıyla kurtaran bir başkana karşı nankörlük ediyor” ifadesini kullandı.

