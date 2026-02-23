Altyapı Çalışmalarında Göçük: 2 İşçi Kurtarıldı

Olay, Altıntop Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat çalışmaları kapsamında devam eden altyapı faaliyetleri esnasında bir göçük oluştu. Bu olayda Enver T. ile ismini henüz öğrenemediğimiz bir işçi, toprak altında kaldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Toprakta kalan iki işçi, ekiplerin başarılı çalışmaları neticesinde kurtarıldı. Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak sürdürülen inceleme çalışmaları devam ediyor.