Altyapı Çalışmalarında Göçük: 2 İşçi Kurtarıldı

altyapi-calismalarinda-gocuk-2-isci-kurtarildi

Olay, Altıntop Mahallesi’nde gerçekleşti. İnşaat çalışmaları kapsamında devam eden altyapı faaliyetleri esnasında bir göçük oluştu. Bu olayda Enver T. ile ismini henüz öğrenemediğimiz bir işçi, toprak altında kaldı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Toprakta kalan iki işçi, ekiplerin başarılı çalışmaları neticesinde kurtarıldı. Enver T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer işçi ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Olayla ilgili olarak sürdürülen inceleme çalışmaları devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Tahran ile Moskova Arasında 500 Milyon Euro Anlaşma

İran'ın, hava savunma sistemini güçlendirmek için Rusya ile 500 milyon euro değerinde gizli bir füze anlaşması imzaladığı iddia edildi. Anlaşmanın Aralık 2025'te Moskova'da yapıldığı belirtildi.
Gündem

Araç Muayenesinde Avrupa’dan Yeni Düzenleme Geliyor

Avrupa'da artan trafik kazaları ve eski araçlardaki sorunlar nedeniyle, 10 yaş üstü otomobillerin muayene süreleri kısaltılabilir. Türkiye'deki etkileri merakla bekleniyor.
Gündem

2026 Yılı Resmi Tatil Takvimi Duyuruldu

2026'da çalışanları uzun tatil fırsatları bekliyor. Resmi takvimle birleşince 46 gün kesintisiz tatil imkanı sunulacak, bu durum turizmi canlandıracak ancak bazı sektörlerde zorluk yaratabilir.
Gündem

Altıntop Mahallesi’nde Altyapı Çalışmasında Göçük Meydana Geldi

Doğanşehir'deki altyapı çalışmaları sırasında bir göçük oluştu ve bu olayda iki işçi yaralandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth İçin 20 Milyon Euro Hazırlığında

Fenerbahçe, devre arasında santrfor transferi yapamazken, yaz döneminde Alexander Sörloth'a büyük yatırım yaparak taraftarları mutlu etmeyi hedefliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.