Alzheimer Hastası Uçar İnşaat İşçileri Tarafından Bulundu

Zafertepe Mahallesi’nde yaşayan Fahrettin Uçar, iki gün önce evinden ayrıldı ve geri dönmedi.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Ailesi, çevrede yaptığı aramalar sonucunda Uçar’a ulaşamayınca, durumu ilgili birimlere bildirdi. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İŞÇİLER TARAFINDAN BULUNDU

Ağaçköy Mahallesi’ndeki bir bağ evi inşaatında çalışan işçiler, tarlanın ortasında yatar pozisyonda Uçar’ı keşfetti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ileten işçiler, olay yerine ambulans çağırdı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen ambulansla Uçar, tedbir amaçlı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Uçar’ın tedavisi sürerken, durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.