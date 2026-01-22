Iğdır FK İbrahim Üzülmez İle Ayrılık Kararını Açıkladı

Iğdır FK, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı. Kulübün yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ve ekibi ile yollarını ayırma kararı almıştır. Görev süreleri boyunca kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için İbrahim Üzülmez ve ekibine teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyer yolculuklarında kendilerine başarılar diliyoruz” denildi.

20 EYLÜL’DE GÖREVE GELMİŞTİ

İbrahim Üzülmez, 20 Eylül 2025 tarihinde teknik direktörlük görevine başladı. Görev süresi boyunca, takımın başında çıktığı 15 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hoca, kulüp tarihindeki 19 maçta ise toplamda 9 galibiyetle sahadan ayrıldı.

1. LİG’DE PUAN DURUMU

