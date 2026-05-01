Amasra’da Fırtına Etkili: Dalga Boyu 2 Metreyi Aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün müracaatları sonrası Bartın’ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına kendini gösterdi. Olumsuz hava şartları, hem deniz trafiğini hem de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

DALGA BOYU 2 METREYE ÇIKTI

Bölgedeki hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, kuzeydoğu yönünden esen ve hızının saatte 40 kilometreyi bulduğu rüzgar denizde şiddetli fırtınaya sebep oldu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Karadeniz’de büyük dalgalar meydana geldi.

Amasra Büyük Liman mevkisinde mendireğe çarpan dalgaların boyunun 2 metreye kadar ulaştığı gözlemlendi. Amasra açıklarında seyreden kargo gemileri ise şiddetli rüzgar ve dalgalar yüzünden ilerlemekte ciddi zorluklar yaşadı.

