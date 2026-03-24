Amasra’da Ramazan Bayramı Tatilinde Yoğunluk Yaşandı

amasra-da-ramazan-bayrami-tatilinde-yogunluk-yasandi

Amasra'da BAYRAM YOĞUNLUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi’nin bulunduğu Amasra ilçesi, Batı Karadeniz’in önemli yaz turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinde, 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı dolarken, bu durum tatilci akışını önemli ölçüde artırdı.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTILIYOR

Amasra, bakir koyları, tarihi yapıları ve doğayla birleşen doğal güzellikleri ile tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca, balık ağırlıklı mutfak kültürü de dikkat çekerek, ilçe boyunca Ramazan Bayramı tatili süresince günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 56 bin kişinin bölgeyi ziyaret etmesine katkıda bulundu. Bartın Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatili süresince ilçeye giriş yapan araç sayısı dikkat çekti.

ARAÇ GİRİŞİ HESABI

Bayram arifesinde ilçeye 2 bin 755, bayramın birinci gününde 3 bin 463 araç girişi gerçekleşti. Bayramın ikinci gününde 4 bin 468, üçüncü gününde ise 3 bin 296 araç kaydedildi. Toplamda, bu süreçte Amasra’ya 13 bin 982 aracın giriş yaptığı belirlendi.

Gündem

Kırklareli’nde Yangınla Kasten Öldürme İddiası

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki M.A'nın ölümü üzerine gözaltına alınan kadın, tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gündem

USS Gerald R Ford’un Girit Adası’ndaki Durumu Açıklandı

ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Geminin akıbeti ve konumu hakkında detaylar netleşti.
Gündem

Ağrı Dağında Kaybolan Kadın Dağcı İçin Arama Başlatıldı

Ağrı Dağı'nda kötü hava koşulları nedeniyle geri dönen ve sonrasında kaybolan kadın dağcı için acil arama çalışmaları başladı.
Gündem

Spor Salonunda Fenalaşan Hemşire Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta bir spor salonunda antrenman sırasında, 47 yaşındaki hemşire kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
Gündem

İran’dan İsrail’e Bir Kez Daha Füze Saldırısı

İsrail, Dimona kentini bir kez daha hedef alarak füzelerle vurdu. Olay sırasında sirenler çalarken, bazı noktalarda hasar meydana geldi.