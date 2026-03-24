Amasra’da Ramazan Bayramı Tatilinde Yoğunluk Yaşandı

Amasra’da BAYRAM YOĞUNLUĞU

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra Kalesi’nin bulunduğu Amasra ilçesi, Batı Karadeniz’in önemli yaz turizm merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı tatilinde, 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı dolarken, bu durum tatilci akışını önemli ölçüde artırdı.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTILIYOR

Amasra, bakir koyları, tarihi yapıları ve doğayla birleşen doğal güzellikleri ile tatilcilerin ilgi odağı oldu. Ayrıca, balık ağırlıklı mutfak kültürü de dikkat çekerek, ilçe boyunca Ramazan Bayramı tatili süresince günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 56 bin kişinin bölgeyi ziyaret etmesine katkıda bulundu. Bartın Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatili süresince ilçeye giriş yapan araç sayısı dikkat çekti.

ARAÇ GİRİŞİ HESABI

Bayram arifesinde ilçeye 2 bin 755, bayramın birinci gününde 3 bin 463 araç girişi gerçekleşti. Bayramın ikinci gününde 4 bin 468, üçüncü gününde ise 3 bin 296 araç kaydedildi. Toplamda, bu süreçte Amasra’ya 13 bin 982 aracın giriş yaptığı belirlendi.