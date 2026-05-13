Amasra’daki Cinsel İstismar Davasında Anne Tutuklandı

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki G.Ö. isimli kız çocuğuna yönelik başlatılan cinsel istismar soruşturması çerçevesinde toplam 33 şüpheli tutuklanırken, çocuğun annesi T.Ö. de gözaltına alındı.

T.Ö. soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, T.Ö.’nün “Aile yükümlülüğünü ihlal” ve “Suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi. Mağdur G.Ö.’nün ise devlet korumasına alındığı bildirildi.

BAKANLIK: SANIKLARA EN AĞIR CEZAYI VERMEK İÇİN TAKİPTEYİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere yansıdığı anda sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, “Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz.” denildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Bartın’da 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen bir ihbar üzerine, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler nedeniyle, mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişimde bulunduğu bazı kişilerce istismara uğradığına dair ciddi suç şüphesi oluştu. Bu kapsamda, suça sürüklenen 10 çocuk ile birlikte 26 şüpheli hakkında 8 Mayıs tarihi itibarıyla iddianame düzenlendi ve Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatıldı.

Toplamda 33 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere işlem yapıldı. Davada, mağdurun annesi T.Ö.’nün de “Aile yükümlülüğünü ihlal, suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlarından tutuklandığı bilgisine ulaşıldı.

