Amasra Tatilinde Otel Kapasitesi Doldu: 56 Bin Ziyaretçi

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ’NDE

Amasra Kalesi’nin de bulunduğu Amasra ilçesi, Batı Karadeniz’in önemli yaz turizmi merkezlerinden biri olarak Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tümünü doldurdu.

DOĞA GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bakir koyları, tarihi yapıları ve doğayla iç içe olan doğal güzellikleri ile bilinen Amasra, 6 bin 600 kişilik nüfusuyla, Ramazan Bayramı tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte yaklaşık 56 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İlçenin balık ağırlıklı mutfak kültürü de tatilcilerin ilgisini çekiyor.

ARAÇ GİRİŞİ YÜKSELDİ

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre, Ramazan Bayramı boyunca ilçeye, arife günü 2 bin 755, bayramın birinci günü 3 bin 463 araç giriş yaptı. Bayramın ikinci günü 4 bin 468 ve üçüncü günü 3 bin 296 olmak üzere, toplamda 13 bin 982 araç Amasra’ya giriş yaptı.

