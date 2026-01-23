Amazon 14 Bin Çalışanını İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor

amazon-14-bin-calisanini-isten-cikarmaya-hazirlaniyor

Amazon, geçtiğimiz yıl başlattığı kurumsal küçülme sürecinin ikinci aşamasına giriyor. Konuyla ilgili olan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, şirket önümüzdeki hafta yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanın işten çıkarılmasını planlıyor. Bu sayı, daha önce bildirilen 30 bin kişilik hedefin ikinci yarısını teşkil ediyor. Geçen yıl ekim ayında da yaklaşık 14 bin kurumsal çalışanla ilişki kesilmişti. Söz konusu kaynaklar, yeni işten çıkarmaların büyüklüğünün benzer olabileceğini ve sürecin salı günü başlamasının muhtemel olduğunu ifade etti. Yetkileri doğrultusunda isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

İŞTEN ÇIKARMALARIN ETKİLEYECEĞİ BİRİMLER

İşten çıkarma sürecinin Amazon Web Services (AWS), perakende, Prime Video ve İnsan Kaynakları (People Experience and Technology) birimlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Ancak sürecin kapsamıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığı ve planlarda değişiklik olabileceği kaydedildi.

GEÇEN YIL YAPAY ZEKA ETKİSİ

Seattle merkezli firmanın ekim ayında aldığı işten çıkarma kararının, iç yazışmalarda yapay zeka yazılımlarının etkisiyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. İç yazışmada, “Bu nesil yapay zeka, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji ve şirketlerin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı inovasyon yapmasını sağlıyor” denilmişti. Buna karşılık, CEO Andy Jassy, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında bu kesintilerin “finansal motivasyonlu olmadığını ve aslında yapay zeka odaklı da olmadığını” ifade etti. Jassy, asıl السبب olarak şirket kültüründeki “aşırı bürokrasi”yi belirterek, “Daha fazla insan, daha fazla ara kademe ve daha fazla katman oluştu” değerlendirmesini yaptı.

KURUMSAL KADRODA DARALMA

Jassy, 2025’in başlarında yaptığı bir başka açıklamalarında, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının, Amazon’un kurumsal insan kaynağının zaman içinde küçülmesine yol açacağı öngörüsünde bulundu. Günümüzde birçok şirketin yazılım kodlarını yapay zekaya yazdırıp günlük işlerindeki rutinleri otomatikleştirmek için yapay zeka ajanslarını kullanarak maliyet düşürme çabası içinde olduğu dikkat çekiyor. AWS’nin Aralık ayında gerçekleşen yıllık bulut konferansında duyurulan yeni yapay zeka modelleri de bu dönüşüm sürecinin bir parçası olarak tanıtıldı. Amazon’un 30 bin kişilik işten çıkarma hedefi, şirketin 1,58 milyon çalışanı arasında, kurumsal kadronun yaklaşık yüzde 10’una denk gelmektedir. Amazon’un çalışanlarının büyük bir kısmı ise lojistik merkezleri ve depolarda görev yapmaktadır. Bu durum, firmanın 30 yıllık tarihindeki en büyük toplu işten çıkarma hareketi olarak kaydediliyor. Şirket, 2022’de de 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

