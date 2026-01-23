Amazon 14 Bin Çalışanını İşten Çıkarmaya Hazırlanıyor: AWS ve Prime Video Etkilenecek

Amazon, geçtiğimiz yıl kapsamında başlattığı kurumsal küçülme sürecinde ikinci bir işten çıkarma turuna girmeyi planlıyor. Konuyla ilgili elde edilen bilgilere göre, şirket önümüzdeki hafta yaklaşık 14 bin beyaz yakalı çalışanını işten çıkarmayı değerlendiriyor. Bu sayı, daha önce belirtilen 30 bin kişilik hedefin ikinci dilimini oluşturuyor. Ekim ayında Amazon, 14 bin kurumsal çalışanı ile yollarını ayırmıştı. Yeni işten çıkarma dalgasının da benzer bir boyutta olabileceği ve sürecin en erken salı günü başlayabileceği bildiriliyor. Yetkililer isimlerinin açıklanmasını istemiyor.

İŞTEN ÇIKARMALARIN KAPSAMI BELİRSİZ

İşten çıkarmaların, Amazon Web Services (AWS), perakende birimleri, Prime Video ve insan kaynakları alanlarını etkileyebileceği kaydediliyor. Ancak bu sürecin kapsamıyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmadığı ve planlarda değişiklik olabileceği vurgulanıyor. Önceki işten çıkarma dalgasının yapay zeka tartışmalarıyla ilişkili olduğu ifade edilmişti.

YAPAY ZEKA İLE İLİŞKİLİ DEĞİL

Seattle merkezli şirketin ekim ayındaki işten çıkarma kararını, iç yazışmalarda yapay zeka yazılımlarının yükselişi ile bağlantılı kıldığı ortaya çıkmıştı. Mesajda, “Bu nesil yapay zeka, internetten bu yana gördüğümüz en dönüştürücü teknoloji ve şirketlerin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı inovasyon yapmasını sağlıyor” ifadelerine yer verilmişti. Ancak, Amazon’un CEO’su Andy Jassy, üçüncü çeyrek bilanço toplantısında bu kesintilerin “finansal motivasyonlu olmadığını” ayrıca yapay zeka odaklı olmadığını belirtti. Jassy, temel gerekçeyi şirket kültüründeki “aşırı bürokrasi” olarak tanımladı.

KURUMSAL KADRODAKİ DARALMA

Jassy, 2025’in başında yaptığı bir açıklamada, yapay zeka odaklı verimlilik artışları sayesinde Amazon’un kurumsal kadrosunun zamanla küçüleceğini tahmin etti. Günümüzde şirketler, yazılım kodlarını yapay zekaya yazdırarak rutin işlerini otomatikleştirip maliyetleri düşürmeye çalışıyor. AWS’nin Aralık ayında düzenlenen yıllık bulut konferansında tanıtılan yeni yapay zeka modelleri de bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Amazon’un yaklaşık 1,58 milyon çalışanı arasında 30 bin kişilik kesinti, kurumsal kadronun yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor olup ciddi bir etki yaratması bekleniyor. Şirketin iş gücünün büyük çoğunluğunun lojistik merkezleri ve depolarında bulunduğu da biliniyor. Bu işten çıkarma süreci, Amazon’un 30 yıllık tarihinde yaşadığı en büyük toplu işten çıkarma hareketi olarak kayıtlara geçecek. Şirket daha önce 2022 yılında da 27 bin kişiyi işten çıkarmıştı.