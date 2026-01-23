TBMM İmralı Görüşmesinin Tam Tutanaklarını Yayınladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda yapılan görüşmelere ait tam tutanakları yayımladı. Meclis’in Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan görüşmeye ilişkin kayıtlar “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığı altında resmi internet sitesinde erişime açıldı. Görüşmeye üç siyasi partiden toplam üç milletvekili katıldı.

GÖRÜŞMEYE KATILIM

İmralı Adası’ndaki görüşmeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dahil oldu. Heyet, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmeyi topluluk adına yürütmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından oluşturulan özet tutanaklar, 4 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen komisyon toplantısında sunulmuştu. Ancak, tutanakların yalnızca özet olarak paylaşılması, başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partilerinin sert tepkisini çekti. Muhalefet, görüşmenin detaylarının eksiksiz bir biçimde kamuoyuyla paylaşılması yönünde talepte bulundu.

TAM METİN YAYIMLANDI

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, daha önce tutanakların tam halinin açıklanmasına yönelik bir girişimde bulunmamıştı. Yaklaşık iki ayın geçmesinin ardından TBMM, görüşmenin tam metninin yayımlanmasını kararlaştırdı. Yayımlanan tutanaklarda, Abdullah Öcalan’ın, Kürt sorununu “bin yıllık bir sorun” olarak nitelendirdiği ve bu sorunun değerlendirilmesinde konjonktürel gelişmelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladığı dikkat çekti. Tutanaklarda Öcalan’ın siyasete ilk adımını “Ülkü Ocağı”nda attığını belirttiği ifadelere de yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Tutanaklarda, Öcalan’ın “Bahçeli’nin boşuna umut hakkını ibaresini kullanmadığını. Bu olmadan çalışamayacağını, umut hakkı sağlandıktan sonra Suriye konusunda başarısız olması durumunda yargılanmayı kabul edeceğine” dair açıklamaları da yer aldı. Süreci “şiddetsiz yüzyıl” olarak tanımlarken, Hüseyin Yayman’ın “Bazı siyasetçilerin söylemleriyle süreci zehirlediğini” ifade etmesi üzerine Öcalan, “PKK’da da bazı kişilerin bunu yaptığını” iletti. Öcalan, süreç içerisinde imkan ve koşulların düzeldiği takdirde Suriye meselesinde başarılı olabileceğini kaydetti.

MHP’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Abdullah Öcalan’ın silahlı yöntemden siyasi yönteme geçildiğini belirterek, “Eşit yurttaşlık, kültürel adımlar ve komünalite başlıklarının öne çıktığını” ifade etti. Yıldız, Öcalan’ın Şubat 2025’te yaptığı çağrıda tüm yapıların silahlı mücadeleyi bırakması gerektiğini, bu durumun toplumu ciddi biçimde rahatlattığını ve halkın süreci dikkatle takip ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP’nin “silah bırakma” çağrısının sadece Türkiye’yi değil, Suriye, Irak ve İran’ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

TUTANAKTA NELER VAR

Yayımlanan tutanakta Abdullah Öcalan’ın ifade ettiği bazı görüşler dikkat çekti. Tutanak, Türkiye’nin demokratikleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen görüşmeleri ve bu çerçevede atılacak adımları içeriyordu. Öcalan’ın, “Kürt sorununun geçmişi ve çözüm önerileri hakkında geniş bir analiz sunduğu” bildirildi. Ayrıca, Öcalan’ın siyasete adım attığı dönemden itibaren yaşanan olaylara dair birçok önemli bilgiyi de paylaştığı kaydedildi.

KOMİSYONUN GÖREVİ

Görüşmeye katılan Komisyon üyeleri, bu toplantının sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. Sürecin nasıl hızlandırılabileceğine dair tartışmalar yapıldı. Abdullah Öcalan ile gerçekleştirilen bu görüşmenin, TBMM’nin tarihi süreçleri açısından anlamlı olduğu ifade edildi. Ayrıca, halkın taleplerini göz önünde bulundurarak, siyasi adımlar atmanın gerekliliği vurgulandı.

Son olarak, Abdullah Öcalan’ın, “Bu tarihi adımlarla birlikte Türkiye’nin ilerletilmesi gerektiğini” ve “demokratik normların yerleşmesi” amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Komisyonun, görüşmeler sonucunda elde edilen bilgileri topluma aktararak çözüm önerileri sunması bekleniyor.