Siyasi İletişimde Dijital Dönüşüm Etkisi Artıyor

Türkiye, 2028 genel seçimlerine iki yıl kala siyasal iletişimini köklü bir şekilde dönüştürüyor. Artık bir milletvekilinin etkisi yalnızca Meclis kürsüsünde değil, Instagram gönderileri, Twitter/X yanıtları ve Facebook canlı yayınları gibi dijital platformlarda da değerlendiriliyor. Kentmetre Araştırma Şirketi’nin 23 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana yaptığı kapsamlı çalışma, bu değişimin boyutlarını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 3 milyon paylaşımın incelendiği araştırmada, 600 milletvekili ile 81 ilin temsilcisi şehir bazında mercek altına alındı.

SOSYAL MEDYADA YÜKSEK ETKİLEŞİM

Sıralamanın en üstünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pozitif etkileşim alanında en yüksek puanı alıyor ve dijital ortamda muhalefetin önemli iletişim noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Analizler, Özel’in iletişim tarzının merkezinde “adalet” kavramının yer aldığını ve bunun yanı sıra “dayanışma”, “hak”, “mücadele”, “özgürlük” ve “millet” gibi başlıklarla desteklendiğini gösteriyor. Ayrıca, TBMM grubu, meydan buluşmaları ve canlı yayınlar gibi fiziksel etkinliklerin dijital ortama taşınması, Özel’in gündemi etkili bir şekilde tutan bir iletişim ağı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Söylemin “saygı”, “minnet”, “anmak” ve “Cumhuriyet–Atatürk” gibi sembolik unsurlarla desteklenmesi, tarihi ve duygusal referanslar arasında bir denge kurarak sert politik gündemle ilişkilendiriyor.

BAHÇELİ’NİN İLETİŞİM STRATEJİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu bağlamda farklı bir konumda yer alıyor. Bahçeli’nin etkileşim ağı, “millet”, “devlet”, “şehit”, “rahmet” ve “birlik” gibi güçlü sembolik kavramlar etrafında şekilleniyor. Anlamı derin olan bu mesajlarla inşa edilen söylem, geniş kitlelerden ziyade dar ama son derece sadık bir etkileşim alanı oluşturuyor. Bu durum, dijital iletişimde etki faktörlerinin yalnızca sayısal değerlerle değil, aynı zamanda taşıdığı anlam derinliğiyle de şekillendiğini kanıtlıyor.

AK PARTİ’NİN FOCUS KULLANIMI

AK Parti milletvekillerinin dijital stratejisi, yüksek uyum ve etkileşimin büyük ölçüde tek bir platform etrafında kümelenmesiyle dikkat çekiyor. “Millet”, “ülke”, “çalışmak”, “hizmet” ve “teşkilat” gibi ifadeler öne çıkarken, AK Parti’nin toplam etkileşiminin yaklaşık %64’ünün Instagram’da gerçekleştiği görülüyor. Bu rakam, partinin dijital stratejisinin planlı ve hesaplı olduğunu vurguluyor. Instagram, Türkiye’deki en büyük kullanıcı kitlesine sahip platform olması ve görsel ile duygusal iletişimin gücü sayesinde AK Parti’nin anlatı diliyle yüksek bir uyum sağlıyor.

CHP DİJİTALDE HIZLA YÜKSELİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin dijital iletişimi, genel olarak katmanlı bir yapı sergiliyor. “Adalet”, “hukuk”, “demokrasi”, “mücadele” ve “hak” gibi kavramların etkileşim alanındaki belirginliği, partinin dijital söyleminin itiraz, denetim ve gündem oluşturma yönünde geliştiğini gösteriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortalama 22.872 pozitif etkileşimle partinin dijital alanındaki en aktif isim konumunda bulunuyor. CHP’nin dijital etkileşimlerinin %58’inin Instagram’da, %23’ünün Twitter’da ve %18’inin Facebook’ta gerçekleştiği gözlemleniyor. Bu oran, CHP’nin genç ve aktif bir kitleyle Twitter üzerinde güçlü bir bağ geliştirdiğini ortaya koyuyor.

MHP’DE LİDERİ UYGULAYAN SÖYLEM

Milliyetçi Hareket Partisi’nin dijital konuşma dili, netlik ve ideoloji açısından belirgin bir kimliğe sahip. “Türk”, “millet”, “devlet”, “vatan” ve “şehit” gibi kelimeler, MHP’nin paylaşımlarında sıkça kullanılmakta. Devlet Bahçeli, ortalama 8.403 pozitif etkileşimle, partinin dijital iletişiminin ana izleyicisi konumunda yer alıyor. MHP’nin söylemi, sadece nicelikle değil, anlam derinliği ile etkileyici bir yapı kuruyor.

İYİ PARTİ’DE KAPSAYICI DİL

İYİ Parti’nin dijital varlığı, sosyal medya platformlarındaki etkileşimlerde oldukça homojen bir yapı sunuyor. “Türk”, “millet”, “Türkiye” ve “devlet” gibi kelimelerin bir araya gelmesi, partinin geniş bir seçmen kitlesine ulaşma hedefini yansıtan ortak bir dil oluşturmaktadır. Bireysel performansların belirleyici olduğu bir yapı sunan İYİ Parti, dijital iletişiminde geniş ve çeşitli temaslar kurmaya odaklanıyor.

DEM PARTİ’DE METİN ODAKLI YAKLAŞIM

DEM Parti, dijital arenada diğer partilerden ayrı bir yapı sunuyor. “Halk”, “barış”, “mücadele”, “direnmek” ve “özgürlük” gibi kavramlar, içeriklerinde yoğun biçimde yer alırken, açıklayıcı ve uzun metinler kurarak, hıza değil, anlam yaratımına ağırlık veriyor. Bu yapı, özellikle Facebook’un DEM Parti için önemli bir mecra olmasını sağlıyor.

SONUÇ: DİJİTAL GÜÇ LEHİNE DÖNÜYOR

Henüz sandık kurulmamış olsa da, dijital iletişim stratejileri net bir biçimde şekillenmeye başladı. Kentmetre’nin bu ergin çalışması, siyaset alanının yalnızca mitinglerde değil; dijital metinler, platformlar ve kitle davranışları üzerinden de kurulduğunu ortaya koyuyor. Dijitalde doğru dili bulabilen aktörlerin, sahada da daha güçlü bir etkiye sahip olacağı öne sürülüyor.

ANALİZ GENİŞLİYOR

Kentmetre’nin dijital söylem analizi, yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmıyor. Aynı yöntemle 30 büyükşehir ve 973 ilçe belediye başkanlarına yönelik dijital etkileşim analizleri de tamamlanma aşamasına geliyor. Yerel yöneticilerin hangi platformlarda ve kitlelerle etkileşim kurduğunu araştıran bu çalışmanın sonuçları, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor. Bu yeni analiz ile Türkiye’de siyasal iletişimin yerel düzeyde nasıl şekillendiği net bir şekilde gözlemlenebilecek.