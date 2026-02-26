Ambarlı Limanı’nda 14 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

ambarli-limani-nda-14-milyar-lira-degerinde-uyusturucu-yakalandi

BÜYÜKÇEKMECE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü mücadele çerçevesinde, Ekvador’dan transit olarak Bulgaristan’a giden iki konteynerin 25 Ocak’ta Ambarlı Limanı’na ulaştığı belirlendi.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR

Bu durum üzerine, ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından, konteynerler içerisindeki 25’er kiloluk, 800’ü balık unu olmak üzere toplamda 1600 çuval, 30 Ocak’ta kriminal inceleme için gönderildi.

KRİMİNAL İNCELEME SONUÇLARI

Gerçekleştirilen kriminal inceleme sonucunda, 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin karıştırıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin el konulması, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de bu uyuşturucu maddeye ilişkin herhangi bir şüpheli tespit edilmedi.

FAİLLERİN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Ekvador ve Bulgaristan’daki suçluların belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, el konulan kokainin piyasa değerinin 14 milyar lira olduğu tespit edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Okul Tatilleri Hava Koşullarından Etkilenen İllerde Açıklandı

İç ve Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde okul tatilleri duyuruldu. Eğitime ara verilen yerler belirlendi.
Gündem

Kahramanmaraş’ta 4.7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Elbistan'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bölgedeki sarsıntı, yerel halkta endişeye yol açtı.
Gündem

Galatasaray, Osimhen İle Tarih Yazdı: Haftanın 11’ine Girdi

Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta en iyi 11 oyuncu arasında yer aldı.
Gündem

Büyükçekmece’de Uyuşturucu Operasyonu: 127 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Ambarlı Limanı'nda yapılan operasyonda, Ekvador'dan Bulgaristan'a gitmek üzere gelen konteynerlerdeki un çuvallarında 14 milyar lira değerinde 127 kilogram kokain bulundu.
Gündem

Afganistan’dan Pakistan’a Kapsamlı Misilleme Operasyonları Başlatıldı

Afganistan hükümeti, Pakistan'ın saldırılarına karşı Durand Hattı üzerindeki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlemeye başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.