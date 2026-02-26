Ambarlı Limanı’nda 14 Milyar Lira Değerinde Uyuşturucu Yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürüttüğü mücadele çerçevesinde, Ekvador’dan transit olarak Bulgaristan’a giden iki konteynerin 25 Ocak’ta Ambarlı Limanı’na ulaştığı belirlendi.

UYGULAMALAR SÜRÜYOR

Bu durum üzerine, ekipler tarafından yapılan tespitlerin ardından, konteynerler içerisindeki 25’er kiloluk, 800’ü balık unu olmak üzere toplamda 1600 çuval, 30 Ocak’ta kriminal inceleme için gönderildi.

KRİMİNAL İNCELEME SONUÇLARI

Gerçekleştirilen kriminal inceleme sonucunda, 3 ton 344 kilogram balık ununa 127 kilogram kokainin karıştırıldığı ortaya çıktı. Uyuşturucu maddenin el konulması, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla gerçekleştirildi. Türkiye’de bu uyuşturucu maddeye ilişkin herhangi bir şüpheli tespit edilmedi.

FAİLLERİN TAKİBİ DEVAM EDİYOR

Ekvador ve Bulgaristan’daki suçluların belirlenmesi için çalışmalar devam ederken, el konulan kokainin piyasa değerinin 14 milyar lira olduğu tespit edildi.