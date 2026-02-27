Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde İlerlemeye Devam Ediyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında Shkendija ile mücadele etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0’lık galibiyetiyle tamamlandı. Samsunspor’un gollerini 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ile 90+2. dakikalarda Mouandilmadji attı. Bu sonuçla, toplamda 5-0’lık bir avantaj elde eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turuna adını yazdırdı ve Shkendija, turnuvaya veda etti.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, TSİ 16:00’da gerçekleştirilecek. Bu aşamada, lig etabında ilk 8’e giren Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve AEK Larnaca da doğrudan son 16 turuna yükselmiş durumda.

MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor’un son 16 turundaki rakibi, Ukrayna temsili Shakhtar Donetsk ya da İspanya’nın Rayo Vallecano takımı olacak. Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları ise 12 ve 19 Mart tarihlerinde yapılacak.

