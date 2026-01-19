Ambulansa Kesilen Trafik Cezası Sağlık Sendikalarını Tedirgin Ediyor

İzmir’de AMBULANSLARA YAZILAN CEZA TEPKİ ÇEKİYOR

İzmir Yeşildere Caddesi üzerinde bir ambulansa kesilen trafik cezası, sağlık sendikalarının sert tepkisini doğurdu. Sağlık alanında çalışan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, ambulansların her durumda acil sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Ambulansların bir makam aracı olmadığını vurgulayan Doğruyol, aracın boş olduğu anlarda dahi görev bölgesine hızlıca geri dönmesi gerektiğini hatırlattı.

CEZALAR PERSONELİ ETKİLİYOR

Kesilen cezalara ilişkin bir eleştiride bulunan Doğruyol, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cezanın görevli personelden tahsil edilmeye çalışılmasını eleştirerek, bu durumun yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu. “Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, diğer taraftan ambulansın kendisine ceza yazılması çelişkidir. Personelin çalışma şevkini kırmayalım” ifadelerini kullandı.

ACİL HİZMETLERDE GECİKME KAYGI VERİCİ

Ambulansların olay yerine ulaşırken veya istasyona dönerken trafikte ayrıcalıklı bir konumda olması gerektiğini vurgulayan Doğruyol, bu bağlamda açıklamasına devam etti: “Ambulansta hasta olmadığında aracın yavaş hareket etmesi, o bölgedeki yeni bir vaka ihtiyacına geç yanıt verilmesine, belki de bir vatandaşın ölümüne sebep olacaktır. Çok ekstrem bir durum yaşanmadığı sürece ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır.”

