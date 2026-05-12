Amed Sportif’in Süper Lig Yükselişi Siyasi Tartışma Başlattı

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün açıklamalarıyla beraber siyaset gündeminde önemli bir tartışma başlattı. Türk’ün, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” şeklindeki sözleri, kamuoyunda çeşitli tepkilere yol açtı.

AHMET TÜRK’ÜN YORUMLARI SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e terfi etmesiyle ilgili olarak sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Ahmet Türk, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” ifadelerini kullandı. Bu yorum, sosyal medya platformlarında oldukça geniş bir yankı buldu ve birçok kullanıcıdan farklı tepkiler aldı.

DESTİCİ’DEN CEVAP GECİKMEDİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ahmet Türk’ün sözlerini alıntılayarak sert bir şekilde yanıt verdi. Destici, yaptığı paylaşımda “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti! Beğenmiyorsan defolup gidersin!” şeklinde ifadelerini dile getirdi.