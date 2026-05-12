Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Açıklamalarda Bulundu

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ZORLU VE GÜZEL BİR SEZON

Başkan Özbek, tamamlanan sezonun zorluklarına rağmen güzel bir şekilde sonuçlandığını belirterek, gelecek sezon için hem ligdeki şampiyonluğun hem de Avrupa’da daha iyi bir performans hedeflediklerini aktardı.

“Cumartesi gecesi, toplamda 26, üst üste de 4. şampiyonluğumuzu kazandık. Zorlu ve güzel bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tuttular. Şimdi şampiyonluğumuzu kutlamanın zamanı. Tüm taraftarlarıma sesleniyorum, keyfini çıkarsınlar. Güzel günleri, hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler.” diyen Özbek, gün itibarıyla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan grup aşamasından başlayacaklarını bu nedenle eksiklikleri tamamlamak için harekete geçtiklerini kaydetti.

OKAN BURUK’UN GELECEĞİ BELİRSİZ

Teknik direktör Okan Buruk’un durumu hakkında da konuşan Özbek, “Okan Buruk başarılı bir teknik direktör. Okan hoca, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray’ın çocuğu, Galatasaray’da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray’a hizmet etmek için hazır. Tüm camia olarak Okan hocayı çok seviyoruz. İnşallah, Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek.” dedi.

ICARDI’NİN GELECEĞİ GÜNDEMDE

Mauro Icardi’nin takımdaki geleceği üzerine de değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, “Sezon sonu geliyor zaten. Icardi’nin Galatasaray’a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Icardi ile karşılıklı olarak şartların görüşüleceğini ve iyi bir sonuç beklediğini belirtti.

KUTLAMALAR YOLDA

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili detayları paylaşan Başkan Özbek, “Arkadaşlarımız, kutlama programıyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Stadyumumuzda yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü taraftarlarımızla birlikte güzel bir kutlama yapacağız.” ifadesini kullandı.

A MİLLİ TAKIM’A BAŞARILAR

Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takımı da unutmayan Özbek, “A Milli Takım’a Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edecekler.” diyerek sözlerini tamamladı.