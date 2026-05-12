Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ile Yollar Ayrılıyor

FENERBAHÇE’DE HAREKETLİ GÜNLER

Trendyol Süper Lig’i tamamlayan ve dikkati yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurula ve yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye yönlendiren Fenerbahçe’de, yoğun anlar yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte transfer edilecek ünlü oyuncuların yanı sıra, takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

BİLETİ KESİLEN İSİM

Fenerbahçe’de kadro yenileme süreci resmen başlamış durumda. Yönetim ve teknik heyetin detaylı analizleri sonucunda, tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın yeni sezonda takımda yer almayacağı bilgisi edinildi. 2027 yılının 4. ayına kadar bahis soruşturması kapsamında ceza alan Mert Hakan ile yollar ayrılacak.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe, yeni sezonda tamamen saha performansına odaklanarak şampiyonluk hedefleyen bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.