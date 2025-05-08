Amedspor ‘Türk Bayrağı’ Hakkında Açıklama Yaptı

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirdiği paylaşımda, Türk Bayrağı’nın yer almadığına dair iddialar önemli tartışmalara yol açtı. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un sezonun son maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda, bayrağın bilerek kaldırıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar hızla gündeme gelirken, Diyarbakır temsilcisinden bir yanıt geldi.

AÇIKLAMADA SANSÜR YOK

Amedspor, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.”

Kulüp, paylaşılan “Maça Doğru” temalı görselin, hafta sonu gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtıldığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialarla gündeme getirildiğini belirtiyor. Amedspor, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlere duyduğu bağlılık ile, “Bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde ifade ediyor.