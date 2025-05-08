Spor

Amedspor ‘Türk Bayrağı’ Hakkında Açıklama Yaptı

amedspor-turk-bayragi-hakkinda-aciklama-yapti

AMEDSPOR’UN PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Amedspor’un MKE Ankaragücü maçı öncesi gerçekleştirdiği paylaşımda, Türk Bayrağı’nın yer almadığına dair iddialar önemli tartışmalara yol açtı. TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor’un sezonun son maçı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda, bayrağın bilerek kaldırıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar hızla gündeme gelirken, Diyarbakır temsilcisinden bir yanıt geldi.

AÇIKLAMADA SANSÜR YOK

Amedspor, yaptığı açıklamada, “Herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır” ifadelerine yer verdi. Yapılan açıklama şu şekilde: “Bahse konu görsel dikkatle incelendiğinde, bayrağın futbolcumuzun arkasında kalmasının tamamen tasarımsal yerleşimden kaynaklandığı açıkça görülecektir. Görsele herhangi bir sansür ya da silme işlemi yapılmamıştır.”

Kulüp, paylaşılan “Maça Doğru” temalı görselin, hafta sonu gerçekleştirilecek karşılaşma öncesinde bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtıldığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialarla gündeme getirildiğini belirtiyor. Amedspor, sporda barış, eşitlik ve kardeşlik gibi temel değerlere duyduğu bağlılık ile, “Bu tür asılsız iddialara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve gerekli yasal süreçleri başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” şeklinde ifade ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Dağda Düşüp, Hayatını Kaybetti

Bitlis Hizan'da 62 yaşında bir kadın, pancar toplamak amacıyla çıktığı dağda kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Kadının cesedi daha sonra bulundu.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Irak Başbakanı Sudani Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile basın toplantısında Pakistan-Hindistan gerilimine dikkat çekerek çatışma riskine karşı tansiyonun düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.