Fenerbahçe’den Marco Asensio’nun Sakatlığı Hakkında Bilgilendirme

Fenerbahçe’DE ASENSİO’YA DİZ YARALANMASI
Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio’nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem görüldü.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, sponsor hastanesinde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” denildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAKATLANDI
Asensio, Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide ilk yarıda sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.