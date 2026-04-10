TAFE Traktör Konya’da Yeni Serisini Tanıtıyor

Yeni piyasaya sürülen kompakt kabinli traktör TAFE 6028M Cabin, tüm hava şartlarında operatör konforunu artıran ısıtma ve klima özellikleri ile verimlilik sağlıyor. Çok amaçlı kullanım özelliği ile tasarlanan traktör, ön yükleyici ve çim lastiği alternatifleriyle birlikte sunuluyor; bu sayede ilaçlama, malzeme taşıma ve belediye hizmetleri gibi çeşitli uygulamalar için ideal bir seçenek haline geliyor. Kullanımı kolay kompakt tasarımı ve kanıtlanmış performansıyla, TAFE 6028M Türkiye’deki çiftçiler arasında tercih edilen bir model olmayı sürdürüyor.

ÇOK AMAÇLI KOMPAKT SIRASI TANITILDI

TAFE, portföyünü güçlendirmeye devam ederken, hem tarla hem de bahçe işlerine yönelik olarak tasarlanmış yeni Çok Amaçlı Kompakt Serisini de tanıtıyor. Bu seri, toprak işleme, nakliye ve ilaçlama gibi çok sayıda tarımsal görev için uygunluk sağlıyor. Standart tarımsal faaliyetlerle birlikte, bu traktörler belediye hizmetleri, çim bakımı gibi işlerde de verimli bir şekilde çalışarak farklı kullanım gereksinimlerine esneklik sunuyor.

YENİ 100 HP KABİNLİ TRAKTÖR

TAFE ayrıca, modern tarımın gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan yeni 100 HP kabinli traktörü TAFE 1015’i de sergiliyor. Güçlü 4 silindirli Deutz motorundan beslenen bu traktör, modern bir tasarımla yüksek performans sunuyor. Entegre kabini, uzun çalışma saatleri ve farklı tarla koşullarına uyum sağlamak için operatör konforunu artırıyor.

KLASİK VE MODERN SERİLER

TAFE, TAFE 240 S, 7515 Kabin, 5015 GE, 5515 GE, 7515 GE ve 6515 F modellerini içeren Klasik, Magna Kabin, Bahçe ve Meyve Serisi traktörlerini de sergiliyor. Hassas tarım için tasarlanan bu traktörler, meyve bahçeleri ve bağ uygulamalarında kompakt yapı, yüksek manevra kabiliyeti ve güvenilir performans sunuyor.

GÜÇLÜ PRODUKSİYON VE DAĞITIM AĞI

TAFE traktörleri, Manisa’daki dünya standartlarında tesislerinde, Türkiye’nin yerel tarım koşulları, çeşitli mahsul ve arazilerin yanı sıra müşteri ihtiyaçları gözetilerek tasarlanıp üretiliyor. TAFE’nin geniş ürün yelpazesi, güçlü bir bayi ağı, etkili satış sonrası hizmetler ve kapsamlı bir servis altyapısı ile destekleniyor; bu sayede ülke genelindeki çiftçilere uzun vadeli güvenilirlik ve performans sağlıyor.

TAFE’YE DAVET

Türkiye pazarına girişi ile birlikte TAFE Traktör, büyüyen bayi ağı, modern Müşteri Deneyimi Merkezi ve Manisa’daki üretim tesisi aracılığıyla ülke genelindeki varlığını güçlendirerek genişletmeye devam ediyor. Çiftçiler, bayiler ve ziyaretçiler, TAFE’nin en yeni traktör serisini deneyimlemek ve teknik uzmanlarla bir araya gelmek için TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi, Salon 1, Stant 102’deki TAFE standını ziyaret etmeye davetlidir.