Felipe Melo Galatasaray’ın Şampiyonluğuna Güveniyor

Galatasaray’ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig’de şampiyonluğa yol aldığını ifade etti.

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve kulüple 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ile 1 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Melo, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (1905 GSYİAD) etkinliği için Türkiye’ye döndü. GSYİAD Talks etkinliğinde dernek üyeleriyle buluşan Melo, “Felipe Melo, İkinci Vatanında Bir Brezilyalının Türkiye Anıları” isimli kitabını imzalayarak katılımcılarla bir araya geldi.

Yeniden Türkiye’de olmanın mutluluğunu dile getiren Melo, “Uzun süre sonra buraya döndüm. Çok duygusal anlar yaşıyorum.” şeklinde konuştu.

TAFFAREL İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Felipe Melo, Galatasaray’a transfer sürecini de anlattı. “Juventus’un oyuncusuydum. Başka bir takıma kiralanmam gündemdeydi. Paris Saint-Germain’e gidiyordum. Uçak biletlerim dahi alınmıştı. Ancak sonrasında Taffarel’den bir telefon aldım. Taffarel’in çağrısına bir Brezilyalı olarak kulak vermeniz gerekiyor. ‘Bizi dinle, İmparator ile konuş’ dedi. Fatih hocamla görüştüm. Söyledikleri beni çok etkiledi ve ikna etti. İlk Avusturya kampındaki Inter ile oynadığımız hazırlık maçı, kariyerimin dönüm noktası oldu. Galatasaray’a ait olduğumu o an hissettim.” diye belirtti.

DUYGUSAL İKNA

Fatih Terim’in kendisini duygusal olarak ikna ettiğine değinen Melo, “Fatih hoca, duygusal bir insan olduğumu anlamıştı. PSG’de o dönem Tiago Silva ve Zlatan Ibrahimovic vardı. Normalde PSG’ye gitmek mantıklıydı. Hocam, ‘Taraftarları görünce ne demek istediğimi anlayacaksın’ dedi. Taraftar, Galatasaray’ı en değerli kılan unsurlardan biri. Yurt dışındaki bir hazırlık maçında bile oluşturdukları atmosfer, karar vermemi sağladı.” ifadesinde bulundu.

TARAFTARIN EFSANE DESTEĞİ

Felipe Melo, Galatasaray’ın kalbinde çok özel bir yeri olduğunu dile getirerek, “Birçok kulüpte oynadım ama Galatasaray taraftarı bambaşka. Türk toplumu da öyle. İlk günden itibaren beni ve ailemi kabullendiler. Farklı kulüplerde oynadım ama vücudumda yalnızca Galatasaray sembolü olan bir dövme var. Başka bir kulüple ilgili de dövme yaptırmak mümkündü ama Galatasaray’a olan bağlılığımı göstermek istedim.” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLAR

Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynanan 27. hafta erteleme maçını izlediğini aktaran Melo, Galatasaray’ın şampiyonluğa doğru ilerlediğini ifade etti. Göztepe maçının oyun olarak iyi geçmediğini belirten Melo, “Dün acı çektiğimiz bir maç oldu. Şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı almamız gerekiyordu. Oyun şekli veya atılan goller çok önemli değil. İlerleyen haftalarda kendi sahamızda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Taraftarımızla birlikte çok daha güçlüyüz. Adım adım ilerliyoruz, emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİNİN ANLAMI

Melo, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti. Kariyerinde büyük maçların her zaman önemli olduğunu vurgulayan Felipe Melo, “Derbilere farklı bir gözle baktım. Türkiye’ye geldikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemi daha da arttı. Normalde lig maçları ve derbileri ayırırdım ama Fenerbahçe maçlarının benim için ne denli önemli olduğunu gördüm. Futbolu bırakmama rağmen derbileri büyük bir motivasyonla izliyorum.” dedi.

2012 ŞAMPİYONLUĞUNUN UNUTULMAMASI

Felipe Melo, 2012 yılında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde kazandıkları şampiyonluğun unuttulmaması gerektiğini savundu. “İnanılmaz bir maçtı. Maça hazırlanışımız, gidişimiz çok farklıydı. Türk futbol tarihinde bir daha yaşanacağını düşünmüyorum. O sezon, bizim şampiyonluğa odaklandığımız bir süreçti. 2012 şampiyonluğu her sene kutlanmalı. Eğer rakibimiz bizden şampiyon olsaydı, yıl boyunca kutlarlardı.” diye konuştu.

GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Melo, en büyük arzusunun teknik direktör olarak Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu vurguladı. “Kadromuz harika şekilde oluşturuldu. Başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür etmek lazım. Mükemmel bir takım var. En büyük hayalim Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşamak. Bunu görmek istemiyorum. Manchester City ve Paris Saint-Germain bizden büyük camialar değil. Adım adım oraya ulaşacağız.” dedi.

GABRİEL SARA GURURU

Felipe Melo, Galatasaray’dan Brezilya Milli Takımı’na yükselen Gabriel Sara’nın milli takıma gitmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. “Tarih yazmış biri olarak Sara’nın milli takıma seçilmesi beni mutlu ediyor. Brezilyalı futbolcular burada başarılı oldukça mutlu oluyorum.” dedi.

SELÇUK İNAN’A BAŞARILAR

Melo, Kocaelispor’un teknik direktörü olan eski takım arkadaşı Selçuk İnan ile ilgili de iyi dileklerde bulundu. “Selçuk benim için çok önemli. Tarihin en önemli ikilisi olduk. Şimdi teknik direktör olarak iyi işlere imza atıyor. Ona başarılar diliyorum ama kalbim her zaman Galatasaray’dan yana.” diyerek sözlerini noktaladı.