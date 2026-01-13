Amedspor Yönetiminden Barzani Aileine Ziyaret Gerçekleşti

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi heyetiyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Nahit Eren liderliğindeki ekip, Yönetim ile İstişare Kurulu üyelerinden oluşuyor. Amedspor heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında, iki Barzani’ye 46 numaralı Amedspor forması takdim edildi.

NEDEN 46 NUMARALI FORMA?

Amedspor’un 46 numaralı formayı, Mesud Barzani’nin doğum yılı olan 1946 yılına ithafen hazırladığı öğrenildi.