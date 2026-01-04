Amerika’nın Venezuela Operasyonu Halkı İkiye Böldü

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta operasyon gerçekleştirerek Başkan Nicolas Maduro ve eşini ülkeden çıkarmasının ardından, hükümeti destekleyen gruplar sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor. Halkın bir kısmı ise bu operasyonu olumlu karşılıyor. Cumartesi günü gösterilere katılan Dina isimli bir vatandaş, BBC’ye verdiği açıklamada ABD’ye duyduğu minnettarlığı dile getirerek, “Artık tünelin sonunda ışık görebiliyorum” dedi. Karakas yakınlarında yaşayan Jorge, ABD’nin kendilerini desteklemesinden dolayı memnun olduğunu, ancak gelecekle ilgili endişeler taşıdığını aktararak, “Şimdi ne olacak? Bize hiçbir şey garanti edilmiyor. Belirsizlik var. Önümüzdeki günlerin ne getireceğini bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Jorge, ayrıca hükümet yanlısı paramiliter grupların sokaklarda silahlı dolaştığını da vurguladı.

VENEZUELALILAR AMERİKA’DA SOKAĞA ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Venezuela vatandaşları, Maduro’nun yakalanmasının ardından sokaklara çıkarak Venezuela bayraklarını salladılar. NBC News’a açıklama yapan Yajaira isimli bir kadın, “Teşekkür ederim tanrım, teşekkürler ABD başkanı. Yıllardır bekliyordum, bize o kadar çok zarar verdi ki. Korkunçtu” sözlerini kullandı. Florida’nın Doral şehrindeki kalabalık da korna sesleri ve müzik eşliğinde “Hükümet bitti, hükümet düştü” sloganları attı.

KARAKAS’TA PROTESTOLAR YÜKSELDİ

Karakas’ta, Maduro hükümetinin destekçileri de sokağa çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Karakas Belediye Başkanı Carmen Meléndez, bu protestolara katılarak Maduro’nun yakalanmasını kınadı. Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Rodriguez, ülkenin ulusal bağımsızlığını ve egemenliğini koruma sorumlulukları olduğunun altını çizerken, “Maduro, Venezuela’nın tek başkanıdır” açıklamasını yaptı.

ABD’DEN YENİ İDDİANAME

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro ve eşine dair New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde bir iddianamenin hazırlandığını bildirdi. Bondi, “Nicolas Maduro; narkoterörizm, kokain ithalatı, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma gibi suçlamalarla itham ediliyor. Kısa süre içinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle, Amerikan topraklarında ve mahkemelerinde yargılanacaklar” ifadelerini paylaştı.