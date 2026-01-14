Pendik’te Otomobil Apartman Bahçesine Düştü: 2 Yaralı

pendik-te-otomobil-apartman-bahcesine-dustu-2-yarali

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi’nde, Alaka Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, içerisinde iki kişinin bulunduğu 37 SK 268 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında istinat duvarından aşağı düşerek apartman bahçesine çakıldı.

DURUMU DEĞERLENDİRİYOR

Olayın ardından çağrılan ekipler, olay yerine polis ve itfaiye görevlilerini yönlendirdi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araç, yerden çekici yardımıyla çıkarıldı; fakat otomobilin kullanılamaz durumda olduğu belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçta yaralanan iki kişi, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

