Edirne’de Takla Atan Otomobilde 1 Ağır 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, E.K.T. kontrolündeki 22 UP 522 plakalı otomobil, Havsa-Edirne güzergahında belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı.

KAZA ANINDA OTOMOBİL TAKLA ATTILAR

Yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen otomobil, yaklaşık 10 takla atarak durabildi. Kaza esnasında, sürücü E.K.T. ve yolcu T.B. araçtan fırladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan T.B.’nin durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Emniyet güçleri, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.