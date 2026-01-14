Nevşehir’de Cinayet Davasında Sanığa 62 Yıl Hapis

nevsehir-de-cinayet-davasinda-saniga-62-yil-hapis

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde 22 Haziran 2024 tarihinde, Husumetli iki grup arasında gergin anlar yaşandı. Recep D. ile Hamza Taş, oğlu Şahin Taş ve yeğeni Murat Taş, ilçe girişinde karşılaşmış ve daha sonra tartışma kavgaya dönüşmüştü. Bu sırada Recep D. tabancayla ateş açarak Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Murat Taş ise yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SANIK SAVUNMASINDAN PIŞMANLIK

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık Recep D. ve taraf avukatları katılım sağladı. Duruşmada sanık Recep D., Hamza Taş ve oğlu Şahin Taş ile tarlada yaşanan tartışmanın ardından kavgaya dönüştüğünü belirterek, kendisine taş ve çapa ile saldırıldığını iddia etti. Sanık, olaydan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirdi.

MÜŞTEKİ AVUKATI CEVAP VERDİ

Müşteki avukatı ise sanığın ateş açırken hedef gözettiğini ve bu durumu öldürme kastıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Sanık tarafından yapılan savunmaların aslında suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

