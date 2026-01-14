Giresun’da Hırsızlık Olaylarında 8 Kişi Gözaltına Alındı

Eynesil’de HIRSIZLIK OLAYINA KAPSAMLI OPERASYON

Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası harekete geçti. Yapılan incelemeler ve güvenlik kameralarının analizi neticesinde, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.Ö., H.K., Y.P., M.K., A.T., M.U. ve E.Ş. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Görele Adliyesi’ne sevk edildi.

HIZIRLIK OLAYI İKİNCİ KEZ MEYDANA GELDİ

Şüphelilerin adliyeye götürüldüğü saatlerde, Mehmet Somuncuoğlu Caddesi ile Avukat Bilal Güdük Caddesi üzerindeki üç ayrı iş yerinde yeni bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Yapılan tespitlere göre, iş yerlerinin kasalarından bir miktar para çalındığı ve bazı iş yerlerinin kapılarının zorlandığı belirlendi. Olayın ardından bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve KGYS görüntüleri incelendi. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayına karışan şüpheli kısa bir süre içinde tespit edildi.

ŞÜPHELİ TRABZON’DA YAKALANDI

Kimliği belirlenen Y.Ç., Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Görele Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Eynesil’de meydana gelen iki farklı hırsızlık olayının 72 saat içinde aydınlatıldığı, her iki olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği belirtildi.

