Gazipaşa’da Kamyonet Çarpışması: 1 Yaralı

gazipasa-da-kamyonet-carpismasi-1-yarali

Edinilen bilgilere göre kaza, Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA ANI VE İLK MÜDAHALE

Deniz yönünden çarşı istikametine doğru ilerleyen Yusuf T. yönetimindeki 07 AGE 526 plakalı kamyonet, Uğur Mumcu Caddesi’nden Gümrük Sokağı’na geçmeye çalışan Bayram Y. idaresindeki 33 AIL 347 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bayram Y. yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini aldı.

AMBULANSLA HASTANEYE SEVK

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

