Amerika’da Alfalfa Filizi Kaynaklı Gıda Zehirlenmesi: 15 Eyalet Etkilendi

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Laboratuvar ortamında bir petri kabında bakteri kültürü
ABD'de yonca filizi tüketimiyle bağlantılı gıda zehirlenmesi salgını, 15 eyalete yayılarak 55 kişiyi etkiledi.
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ABD’de yonca filizi tüketimiyle bağlantılı olduğu belirlenen ve birden fazla mikrop türünü içeren gıda zehirlenmesi salgını 15 eyalete yayıldı. Sağlık yetkilileri, salgın nedeniyle şu ana kadar 55 kişinin hastalandığını, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Salgının kaynağı olarak Minnesota merkezli Everything Sprouts firmasının ürettiği filizler gösterilirken, şirket henüz geri çağırma kararı almadı.

Eyalet yetkilileri bu hafta başında salgını duyurmuş, Minnesota ve Wisconsin’de 36’dan fazla vaka kaydedildiğini bildirmişti. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise Florida, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Washington dahil olmak üzere toplam 55 vakayı doğruladı. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) verilerine göre, hastalarla yapılan görüşmelerde 34 kişiden 26’sı yonca filizi yediğini bildirdi.

SALGINDA İKİ FARKLI MİKROP TESPİT EDİLDİ

Gıda zehirlenmesi salgınları genellikle tek bir mikrop türüyle tanımlanırken, bu salgında hem salmonella hem de farklı E. coli türleri tespit edildi. Shiga toksini üreten E. coli (STEC) enfeksiyonu mide krampları ve kanlı ishale yol açabiliyor, bazı vakalarda akut böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Salmonella zehirlenmesi ise ishal, ateş, şiddetli kusma, dehidrasyon ve mide krampları şeklinde belirtiler gösteriyor.

ÜRETİCİ FİRMAYA GEÇEN YIL UYARI GÖNDERİLMİŞTİ

Yetkililer, salgını Everything Sprouts firmasının ürettiği ve Calco ile Everything Sprouts markaları altında restoranlara ve marketlere satılan yonca filizleriyle ilişkilendiriyor. FDA, geçen yıl şirkete gönderdiği uyarı mektubunda, bir önceki yıl yapılan denetimlerde çeşitli sorunlar tespit edildiğini bildirmişti. Mektupta, filizlerin üzerine su damlatan sızdıran çatı ile işçilerin önlükleri gibi konuların endişe yarattığı belirtilmişti. Şirketle iletişime geçilerek konuya ilişkin görüşü soruldu.

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