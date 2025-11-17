Anadolu Ateşi Troya Gösterisi AKM’de Sahnelendi

Anadolu Ateşi’nin imza niteliğindeki “Troya” gösterisi, Anadolu’nun kadim kültürel hazinesini modern bir yaklaşımla sahneye taşırken izleyenleri bir kez daha etkisi altına aldı. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın yaratıcı dokunuşlarıyla şekillenen bu eser, yaz turnesinin ardından İstanbul’un kalbi Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda ilk defa sahne aldı. Salonun her köşesinden yankılanan alkış sesleri, sanatçıların sahnedeki dinamik performanslarıyla birleşerek unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Koreografilerin akıcılığı, sahne tasarımının ustaca işlenişi ve Anadolu müziğinin etkileyici melodileri, izleyicileri antik bir masalın derinliklerine sürükledi.

AKM’DE UNUTULMAZ DÖNÜŞ

Uzun bir aradan sonra AKM sahnesine dönen “Troya”, sanatseverlere “harika” bir deneyim sundu. Anadolu’nun zengin kültürel yapısını halk dansları, geleneksel vokal performansları ve çağdaş sahneleme teknikleri ile birleştirerek gözler önüne serdi. Muazzam ışıklandırma, etkileyici kostümler ve senkronize hareketlerle dolu bir gösteri, izleyicileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Antik Troya’nın efsanevi hikâyesinin sıcak Anadolu ritimleri ile yeniden hayat bulması, izleyenlerin çoğundan tam puan aldı.

MUSTAFA ERDOĞAN’DAN ABD TURNESİ MÜJDESİ

Gösterinin ardından kuliste düzenlenen sohbet sırasında Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, seyircinin coşkusunun kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Seyircinin enerjisi ve özlemi bize ilham verdi. Bu yıl bizim için dönüm noktası; önümüzdeki yıldan itibaren Amerika’da geniş bir turneye çıkıyoruz” dedi. Amerika’dan gelen organizatörlerin gösteriyi büyük bir dikkatle izlediğini belirten Erdoğan, turnenin detaylarını da paylaştı: “Seyircinin enerjisi ve özlemi bize büyük bir motivasyon verdi. Bu sene bizim için çok önemli bir yıl. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerika’da geniş bir turneye başlıyoruz. Bugün Amerika’dan gelen organizatörler de bizimleydi ve gösteriyi çok beğendiler. Takvimler belirleniyor, yaklaşık 10 ay sürecek olan neredeyse her gün sahnelenecek büyük bir ABD turnesinden söz ediyoruz. Tüm eyaletleri dolaşacağız.”

ANADOLU’NUN KÜLTÜREL MİRASINA VURGU

Erdoğan ayrıca Anadolu Ateşi’nin çift kadro sistemi hakkında bilgi vererek, “Troya’nın bir kadrosu Amerika’da, diğer kadrosu ise Türkiye’de sahne alacak. Bu akşam bizim için ekstra özel geçti” ifadelerini kullandı. Gelecek sezon Haziran ayından itibaren “Troya”nın Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahneleneceğine dair müjdeyi de verdi. Eserin kökenine dair önemli bir hatırlatma yaparak, “Birçok kişi Troya’nın Türkiye’de olduğunu bilmiyordu; hatta Yunanistan’da bir ada zannediyordu. Oysa Troya, Anadolu’ya ait bir kültür mirası. Biz onu halk danslarımız, müziklerimiz ve vokallerimizle tamamen Anadolu yorumuyla sahneliyoruz” şeklinde konuştu. Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisi, sadece bir performans değil; evrensel bir hikâyeyi yerel kökler ile bir araya getirerek kültürel bir köprü işlevi görüyor. ABD turnesiyle bu zengin miras, Atlantik ötesine taşınacak.

