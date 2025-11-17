Anadolu Ateşi Troya Gösterisi AKM’de Yapıldı

Anadolu Ateşi’nin imzasını taşıyan “Troya” gösterisi, Anadolu’nun kadim mirasını modern yorumlarla sahneye aktararak izleyicileri yeniden büyüledi. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan’ın yaratıcılığındaki eser, yaz turnesinin ardından İstanbul’un gözde mekânı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda ilk performansını sergiledi. Salonun her yerinden yükselen alkışlar ve sanatçıların enerjisi, unutulmaz bir geceye imza atılmasına neden oldu. Koreografilerin ritmi, sahne tasarımı ve Anadolu müziğinin etkisi, izleyicileri antik bir masalın içine sürükledi.

AKM’YE UNUTULMAZ DÖNÜŞ

Uzun bir aradan sonra AKM sahnesine dönüş yapan “Troya”, izleyicilere “harika” bir deneyim sundu. Anadolu’nun kültürel zenginliğini halk dansları, geleneksel vokaller ve modern sahne teknikleri ile bir araya getirerek izleyicilere sunuldu. Görsel şölen sağlayan etkileyici ışıklar, kostümler ve senkronize harekete dayanan performans, salonu adeta bir zaman tüneline dönüştürdü. İzleyiciler, antik Troya’nın destansı hikâyesini Anadolu’nun sıcak ritimleri eşliğinde yeniden keşfederken, sanatçıların profesyonelliği ayakta alkışlandı.

MUSTAFA ERDOĞAN’DAN ABD TURNESİ MÜJDESİ

Gösteri sonrası kuliste bir araya gelen Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, seyircinin coşkusunun kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Seyircinin enerjisi ve özlemi bize ilham verdi. Bu yıl bizim için dönüm noktası; önümüzdeki yıldan itibaren Amerika’da geniş bir turneye çıkıyoruz” şeklinde heyecanını paylaştı. ABD’den gelen organizatörlerin gösteriyi büyük bir ilgiyle izlediğini belirten Erdoğan, “Bugün Amerika’dan gelen organizatörler de burada bizimleydi; gösteriyi çok beğendiler. Şu anda takvimler belirleniyor. Yaklaşık 10 ay sürecek, neredeyse her gün sahnelenecek büyük bir ABD turnesinden söz ediyoruz. Hemen hemen tüm eyaletleri dolaşacağız” ifadesiyle detayları aktardı.

KÜLTÜREL MİRAS SAHNEDE

Erdoğan, Anadolu Ateşi’nin çift kadro yapısına değinerek, “Troya’nın bir kadrosu Amerika’da, diğeri Türkiye’de devam edecek. Bu akşam bizim için ekstra özel geçti” dedi. Ayrıca, önümüzdeki sezon Haziran ayından itibaren “Troya”nın Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahneleneceğini müjdeledi. Eserin kökenine dair de önemli bir hatırlatmada bulunan Erdoğan, “Birçok kişi Troya’nın Türkiye’de olduğunu bilmiyordu; hatta Yunanistan’da bir ada sanıyordu. Oysa Troya, Anadolu’ya ait bir kültürel miras. Biz onu halk danslarımız, müziklerimiz ve vokallerimizle tamamen Anadolu yorumuyla sahneliyoruz” sözlerini kullandı. Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisi, evrensel bir hikâyeyi yerel köklerle buluşturup kültürel diplomatik bir köprü kurarak, ABD turnesiyle birlikte bu mirası Atlantik ötesine taşımayı hedefliyor.