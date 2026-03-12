Yargıtay’dan Kira Sözleşmelerine Önemli Düzenleme

Yargıtay, kira sözleşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklara ilişkin önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, kira sözleşmesinin “çekilmezlik hali” gerekçesiyle, ev sahibi veya kiracı tarafından süresi dolmadan feshedilebileceğine hükmetti. Karara göre, kira ilişkileri “çekilmez hale” gelirse, taraflar istedikleri an sözleşmeyi feshedebiliyor.

ÇEKİLMEZ HALE GELİNCE…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin Resmi Gazete’nin 12 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararına göre, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesi uyarınca, kira sözleşmeleri çekilmez hale geldiğinde, taraflar fesihtte bulunabiliyor. Fesih için kira süresinin dolmasını beklemeye gerek bulunmuyor. Yüksek Mahkeme, Anamur’da yaşanan bir kira uyuşmazlığını inceledi. Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi, 2022 yılında imzalanan kira sözleşmesini 1 yıl sonra fesheden ev sahibini haksız buldu. Dosyada ev sahibi, kiracıya evi tahliye etmesi için 3 ay süre verdi fakat kiracı evi tahliye etmedi. Bunun üzerine ev sahibi dava açtı. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın kira sözleşmesi sona ermeden açıldığı ve ihtiyaç sebebiyle fesih olarak değerlendirilmesi gerektiği yorumu ile davayı reddetti.

FESİH HAKKI…

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi sonrası dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin gündemine geldi. Yargıtay, yaptığı detaylı inceleme sonrasında, “Herhangi bir nedenle, sürekli edinimli sözleşmeler kapsamında olan kira sözleşmesinde, taraflardan biri için çekilmezlik hali ortaya çıkmışsa, o tarafın sözleşme ile bağlı kalması beklenemez” tespitinde bulundu. Kararda, “Çekilmezlik halinin varlığında, taraflardan her biri, fesih süresine uyma şartıyla, sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını kullanabilir. Genel kural niteliğinde olan bu tür fesih hakkı, konut ve çatılı iş yeri kirası dahil, her türlü kira ilişkisinde geçerli” ifadelerine yer verildi. Yüksek Mahkeme, bu doğrultuda ev sahibini haklı buldu ve kararı kanun yararına bozdu.

OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKI

Yargıtay, kararında 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 331. maddesine de vurgu yaptı. Bu madde, kira sözleşmelerinde “Olağanüstü fesih” hakkını düzenliyor: “Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hâkim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar.” Bu karar, hem ev sahipleri hem de kiracılar için kira sözleşmelerinde yaşanabilecek anlaşmazlıklarda hak ve sorumlulukları netleştiren önemli bir emsal olma özelliği taşıyor.