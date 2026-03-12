İsrail ve ABD’nin İran’a Hava Saldırısı Sonrası İntikam Yeminleri

ABD İLE İSRAİL’DEN ORTAK SALDIRI

28 Şubat’ta gerçekleştirilen hava saldırıları, ABD ve İsrail’in ortak operasyonuyla İran’a yöneldi. Saldırıda, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte birçok üst düzey ismin hedef alıp öldürülmesi büyük bir yankı uyandırdı. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail ve ABD’nin bölgedeki askeri üslerine misilleme saldırıları gerçekleştirdi. Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, gözlerin İran’da yeni dini liderin kim olacağına çevrildiği bildirildi.

MÜCTEBA HAMANEY YENİ LİDER OLARAK SEÇİLDİ

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, 9 Mart’ta Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yeni lider olarak seçildiğini açıkladı. Yeni lider olarak seçilmesiyle birlikte Mücteba Hamaney’in, bu görevinin gerektirdiği sorumluluklarla nasıl başa çıkacağı merak konusu oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mücteba Hamaney, lider olarak seçildikten sonra yaptığı ilk yazılı açıklamada, İran’a karşı gerçekleştirilen saldırılara dair mesajlar verdi. Açıklamasında, babası Ayetullah Ali Hamaney’in vefatıyla ilgili de önemli ifadelerde bulundu. “Babam şehit olduğunda sağlam elini yumruk yapmıştı” diyen Hamaney, babasının şahsiyeti hakkında konuşanların uzun süre değinmesi gereken bir konu olduğunu belirtti. “Bu yüzden liderlik kürsüsüne oturmak zordur; bu boşluk ancak Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve siz halkın desteğiyle dolabilir” ifadesini kullandı.

İNTİKAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Hamaney, saldırılarda hayatını kaybedenler için de bir mesaj gönderdi. “Şehit yakınları ve yaralılarla derin bir acıyı paylaşıyorum. Ben de bu tecrübeyi bizzat yaşıyorum; sadece babamı değil; aziz ve vefalı eşimi, fedakar kız kardeşimi, onun küçük yavrusunu ve eniştemi de şehitler kervanına uğurladım,” şeklinde duygularını ifade etti. “Şunu herkes bilsin: Şehitlerimizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz” diyerek intikam vurgusunu yineledi.

“BABAM ŞEHADETE KUR’AN OKURKEN ULAŞTI”

Mücteba Hamaney, “Ey Şehit Liderim! Gidişinle kalplerde ağır bir yara açtın,” sözleriyle babasına hitap etti. “Hep arzuladığın şehadete, 10 Ramazan sabahı Kur’an okurken kavuştun,” dedi. “Senin mukaddes hedeflerine ulaşmak için tüm varlığımızla çalışacağıma söz veriyorum” diyerek, kendi mücadelesini de vurguladı.