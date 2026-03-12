İran Savaşı’nın Rezervlere Etkisi Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv istatistiklerini duyurdu. 6 Mart haftasında Merkez Bankası’nın toplam brüt rezervinde 12,8 milyar dolarlık bir azalma yaşanarak 197,5 milyar dolara geriledi. Veriler, İran Savaşı’nın başlangıcında rezervlerde belirgin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

REZERVLERDEKİ AZALMA

Merkez Bankası, piyasalar üzerinde meydana gelen olumsuz etkilere karşı bir dizi tedbir alırken, önemli miktarda döviz satışı gerçekleştirdi. Hafta boyunca 13-15 milyar dolarlık döviz satışı yapıldığı bildiriliyor.