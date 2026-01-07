anadolu-efes-euroleague-de-paris-e-yenildi

EuroLeague’İN 20. HAFTASINDA TEMSİLCİMİZİN KAYBI

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague’in 20. haftasında Paris Basketbol takımını evinde ağırladı, ancak karşılaşmayı 84-79’luk skorla kaybetti. Bu sonuç, Anadolu Efes’in üst üste 4. yenilgisini ve toplamda 14. mağlubiyetini işaret ediyor. Takım, bir sonraki maçında Olimpia Milano’ya konuk olacak. Paris Basketbol ise bu galibiyetle sezonun 7. zaferini elde ederken, gelecek maçında Monaco ile karşılaşacak.

MÜCADELE NOTLARI

Karşılaşmanın hakemleri Miguel Angel Perez, Luka Kardum ve Arnau Padros oldu. Anadolu Efes, sahada Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9 ve Swider ile mücadele etti. Paris Basketbol’un başarılı oyuncuları ise Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M’Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11 ve Ayayi, Shahrvin 2 olarak sıralandı.

PERİYOTLARIN SKORU

Maçın ilk periyodu Anadolu Efes’in 21-19’luk üstünlüğüyle tamamlandı. Devreyi ise Paris Basketbol, 40-39 önde tamamladı. Üçüncü periyot ise 65-64 Paris’in üstünlüğü ile sona erdi.