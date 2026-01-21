Anderlecht Danylo Sikan’ı Kadrosuna Kattı

DANYLO SIKAN’IN GELECEĞİ BİLGİLENDİRİLDİ

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer ettiği Danylo Sikan’ın geleceğini belirledi. Hem Şenol Güneş hem de Fatih Tekke döneminde yeterli süre bulamayan Ukraynalı forvet, takımdan ayrılmak üzereyken, Belçika’nın önemli kulüplerinden Anderlecht ile transfer görüşmelerini tamamladı.

TRANSFER RESMİ HALE GELDİ

Anderlecht, Trabzonspor’dan Danylo Sikan’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservis karşılığı gerçekleştiği ve Sikan ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Bu durum, bordo-mavili kulüp için 4 milyon euro bonservis geliri sağladı.

TRABZONSPOR’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Anderlecht’in ardından Trabzonspor da Danylo Sikan’ın transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, “Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan’ın, Anderlecht Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerini paylaştı. 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor forması altında bu sezon 16 resmi maçta görev alarak 4 gol ve 1 asist üretti; ancak teknik heyet ve taraftarın beklentilerini tam olarak karşılayamadı.

