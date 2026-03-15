Dilek İmamoğlu 19 Mart Sabahını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olan ve şu anda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, eşinin siyasete adım atma süreci, İBB Başkanlığı için adaylığı, seçim zaferi ve 19 Mart sürecini konu alan bir video kaydetti. Dilek İmamoğlu’nun paylaşımı, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı aday ofisi sosyal medya hesabından “Demokrasi ve adalet mücadelemdeki en büyük dayanaklarımdan biri de sevgili eşim Dilek. İyi ki varsın Dilek” ifadesiyle desteklendi.

SİYASETE GİRİŞİ İSTEMEDİM

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasete girişi hakkında şu sözleri sarf etti: “Ekrem, Beylikdüzü’nde inşaat yapan bir firmanın yöneticisi. O dönemde mevcut belediye başkanıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle birçok kişiyle iletişim kurmak zorunda kaldı. Bu durumda ‘Senin burada siyaset yapman gerekiyor’ diyen insanlarla karşılaştı. Ancak, ben asla Ekrem’in siyasete girmesini istemedim. Çünkü siyaset, pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Ailemiz ve düzenimiz boyunca böyle bir değişimin olmasını istemiyordum.”

TEKLİFLER GELİYORDU

Dilek İmamoğlu, bu sürecin evlerine girmesiyle birlikte Ekrem’e şu sözleri söylediğini kaydetti: “Ben senin siyasete girmeni istemiyorum ama Beylikdüzü’ne olan hizmetine bakıyorsak bu başka. Eğer gerçekten faydalı olacaksan gir, ama sırf siyasete girmek amacıyla yapma.” O dönemde başka partilerden de Ekrem’e teklifler geldiğini belirten Dilek İmamoğlu, “O da bana ‘benim başka bir niyetim yoktu’ dedi.” dedi. Bir gün, Ankara’dan bir partiden Ekrem’e telefon geldi ve ‘biz seni ilçe başkanı olarak atamak istiyoruz’ dediler. Kısa bir düşünmeden sonra bu teklifi kabul etti.

BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞARIYLA GÖREV YAPTI

Dilek İmamoğlu, Ekrem’in ilçe başkanlığı döneminde Beylikdüzü’nde kayda değer hizmetler yapıldığını söyledi. Bu süreçte CHP’nin potansiyel kazanacağı bir ortam oluşturulduğunu vurguladı. Ekrem İmamoğlu, partinin önde gelen isimlerinden destek alarak belediye başkanlığına aday olduğunu ve büyük bir başarı ile bu görevi devraldığını aktardı.

İSTANBUL’A ADAY OLMASINI İSTEMEDİM

Dilek İmamoğlu, İstanbul’a aday olmasını içtenlikle istemediğini ifade ederken, “İçimde büyük bir huzursuzluk vardı. Çocuklarım, ailem için bunu istemiyordum.” dedi. Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın İBB Başkanlığı’na aday gösterilmesine de karşı çıktığını belirten Dilek, Ekrem’in İstanbul’da tanınırlığının düşük olduğunu düşündüğünü ve bunun büyük bir risk olduğunu savundu. Ekrem ise, “Hallederiz.” yanıtını verdi.

VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİ

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun vaatlerinin büyük bir kısmını gerçekleştirdiğini ifade etti. “İstanbul’da 90 gün içinde her ilçeye giderek yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Seçim sonrası iptal edilen sonuçların ardından, Ekrem’in vaatlerinin yüzde 70-80’ini yerine getirdiğini biliyorum.” diye ekledi.

KORKUNÇ BİR SABAH

Dilek İmamoğlu, 19 Mart sabahını korkunç bir anı olarak dile getirirken, “Elim o kadar titredi ki canlı yayın gerçekleştiremedim.” ifadesini kullandı. Ekrem’in soğukkanlı bir şekilde durumu karşıladığını ve “Kendimi milletime emanet ediyorum.” dediğini aktardı.

YENİ BİR DÖNEM

Dilek, 23 Mart’tan itibaren ailelerinin hayatının yeni bir evreye girdiğini belirtti. Ekrem’in tutuklanmasının ardından, çocuklarıyla birlikte her hafta görüş günlerine alıştıklarını söyledi.

DÖRT DUVAR ARASINA HAPSOLDU

Dilek İmamoğlu, “23 Mart’ta tutuklandılar. O gün gördüğüm manzara aklımda kalacak.” diyerek yaşadığı duygusal anları kelimelerle ifade etmenin güç olduğunu vurguladı. “Ben Ekrem’i orada bırakıp çıkarken diğer yarımı bıraktım.” diyerek, yaşadığı acıyı dile getirdi.

BAŞKALARINA SESLENDİ

Dilek, ailesinin ve çocuklarının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, adalet ve demokrasi taleplerinin önemi üzerinde durdu. “Bu kadar düşmanlaştırma ve kutuplaştırma ne için?” diyerek, ortak bir anlayışa varılması gerektiğine dair mesaj verdi. “Bu mücadele 86 milyonun mücadelesi ve ülkenin mücadelesidir.” şeklinde konuştu.