Anderlecht Danylo Sikan’ı Resmen Transfer Etti

DANYLO SİKAN’IN GELECEĞİ BELİRLENDİ

Trabzonspor’da geçen sezon devre arasında kadroya katılan Danylo Sikan, hem Şenol Güneş hem de Fatih Tekke döneminde aradığı süreleri bulamamıştı. Ukraynalı forvetin takımdan ayrılması beklenirken, geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile yürütülen transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.

ANDERLECHT TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Belgian kulübü, Trabzonspor’dan Danylo Sikan’ı kadrosuna dahil ettiğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, transferin bonservis ile gerçekleştiği ve oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor, bu transferden toplamda 4 milyon euro bonservis geliri sağladı.

TRABZONSPOR’DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Anderlecht’in ardından Trabzonspor da transferle ilgili bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, “Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan’ın, Anderlecht Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi. 24 yaşındaki forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist kaydeden Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentilerini tam olarak karşılayamadı.

