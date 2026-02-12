CHP’li Vekil Yüzünden Arbede Yaşandı

chp-li-vekil-yuzunden-arbede-yasandi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemeye çalışan CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi sırasında, arbede meydana geldi ve bu esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek’ten aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Olay sonrasında Gökçek’in “Pişman değilim” ifadeleri dikkat çekti. Bugün ise AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA İLK YORUM

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kavga hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreninde kavga eden CHP’li milletvekillerine tepki gösteren Erdoğan, “Her türlü eşkıyalığı ve zorbalığı sergilediler.” şeklinde konuştu.

GÖKÇEK, ERDOĞAN’LA BULUŞTU

AK Partili Gökçek, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik.” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada birçok yorum aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.