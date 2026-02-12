CHP’li Vekil Yüzünden Arbede Yaşandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemeye çalışan CHP’li milletvekillerinin kürsüyü işgal etme girişimi sırasında, arbede meydana geldi ve bu esnada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek’ten aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Olay sonrasında Gökçek’in “Pişman değilim” ifadeleri dikkat çekti. Bugün ise AK Parti Kongre Merkezi’nde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA İLK YORUM

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan kavga hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreninde kavga eden CHP’li milletvekillerine tepki gösteren Erdoğan, “Her türlü eşkıyalığı ve zorbalığı sergilediler.” şeklinde konuştu.

GÖKÇEK, ERDOĞAN’LA BULUŞTU

AK Partili Gökçek, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik.” notunu düştü. Bu paylaşım, sosyal medyada birçok yorum aldı.