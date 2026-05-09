Angelina Jolie’nin Los Feliz’teki Tarihi Malikanesi Satışta

Angelina Jolie, Los Angeles’ın ünlü bölgelerinden biri olan Los Feliz’te yer alan tarihi malikanesini piyasaya sürdü. Oscar ödüllü sanatçının mülkü için belirlediği değer yaklaşık 30 milyon dolar olurken, satış fiyatı 29,85 milyon dolar olarak açıklandı.

TARİHÇESİ VE SATIN ALIMI

Bir zamanların tanınmış yönetmeni Cecil B. DeMille’in sahibi olduğu bu görkemli konak, Jolie’nin Brad Pitt ile ayrılmasının ardından 2017 yılında 24,5 milyon dolara edinilmiş olması ile dikkat çekiyor.

EVİN EŞSİZ ÖZELLİKLERİ

Yaklaşık 2,1 dönümlük geniş bir alan üzerinde kurulu malikanede 6 yatak odası ve 10 banyo mevcut. Beaux-Arts tarzında inşa edilen bu İhtişamlı yapı, ayrıca bağımsız misafir evi, havuz evi, fitness stüdyosu, çay evi ve özel güvenlik alanı ile de zenginleşiyor.

BAHÇE MANZARASI VE ÇEVRE

Hollywood Hills ile Griffith Observatory manzarasına hakim olan tarihi konak, asırlık ağaçlarla çevrili, geniş bahçeleri ile de öne çıkıyor.