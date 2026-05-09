Zehra Güneş Magazin İddialarına Yanıt Verdi

VakıfBank’ın kaptanı ve CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Zehra Güneş, son dönemde kendisi hakkında ortaya çıkan magazin iddiaları ve yaşadığı bazı deneyimlere dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ASILSIZ HABERLERİN ARTMASI

Güneş, hakkında sıkça “nişanlandı, evlendi, boşandı” gibi yalan haberlerin çıktığını belirtti. İnsanların hayal gücünün sınır tanımadığını kaydeden milli voleybolcu, bu durumun bazı zamanlarda rahatsız edici boyutlara ulaştığını dile getirdi. Özellikle ailesi ile ilgili konularda daha hassas olduğunu ve bu bağlamda kendisini zor tuttuğu anların olduğunu ifade etti. Ayrıca, babasının bu tür iddialara karşı gösterdiği tepkilerin zaman içinde alışması gerektiğini de ekledi.

GERÇEKDIŞI SÖYLEMLERLE YÜZLEŞTİ

Güneş, geçmişte “annen kapalıyken sen nasıl voleybol oynuyorsun” gibi absürt söylemlerle karşılaştığını aktardı. Kendi hakkında çıkan iddialara genellikle tahammül edebildiğini, fakat ailesine yönelik konularda sınırlarının değiştiğini vurguladı.

DİJİTAL ZORBALIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Zehra Güneş ayrıca, sosyal medya aracılığıyla zaman zaman ciddi dijital zorbalığa maruz kaldığını da ifade etti. Özellikle bir dönem takip edilme ve tehdit edilme gibi korkutucu deneyimler yaşadığını belirten Güneş, bu süreçte kulübü ve federasyonunun hızlı bir şekilde devreye girdiğini kaydetti.

AÇIKLAMALAR YAPMANIN ZORLUĞU

Hakkında çıkan “yüksek ücret talepleri” gibi söylentilerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Güneş, sürekli olarak açıklama yapmanın bir noktadan sonra imkansız hale geldiğini söyleyerek çoğu zaman sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade etti. Genel olarak sosyal medyada kontrolsüz yorumların artış gösterdiğini belirten Güneş, insanların sınırları daha fazla gözetmesi gerektiğini dile getirdi.