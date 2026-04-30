Ankara Barajlarındaki Doluluk Oranı Yüzde 12,74 Arttı

Ankara’da yağan yağmurlar barajları doldurdu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından sağlanan verilere göre, kenti besleyen barajların doluluk oranı 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteye sahip olup, 27 Nisan 2025 tarihinde 421 milyon 752 bin metreküp ile yüzde 28,99 seviyesindeydi.

YÜZDE 12,74 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Kuraklık tehdidinin devam ettiği Ankara’da, bu yılın aynı döneminde baraj doluluk miktarı 607 milyon 8 bin metreküpe çıkarak oran yüzde 41,73 olarak belirlendi. Böylelikle, doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 12,74 artış göstermiş oldu.

Su kaynakları kullanabilir miktarı ise 27 Nisan 2025 tarihinde 232 milyon 795 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihine gelindiğinde 455 milyon 301 bin metreküpe yükselmiş durumda.

NÜFUSA GÖRE GÜNDELİK SU DAĞILIMI

Geçen yıl kente günlük 1 milyon 256 bin 705 metreküp su sağlanırken, artan nüfus nedeniyle bu yıl günlük su miktarı 1 milyon 367 bin 523 metreküpe ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde, ocak ayında barajlara yağan su miktarları sırasıyla 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143 ve nisanda 38 milyon 344 bin 766 metreküp olarak kaydedildi.

Bu yıl ise ocak ayında barajlara gelen su miktarı 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740 ve nisanda 152 milyon 400 bin 191 metreküp olarak tespit edildi.

Kesikköprü ve Kargalı barajlarının doluluk oranı yüzde 100 olurken, Türkşerefli Barajı yüzde 5,20 ve Peçenek Barajı ise yüzde 27,48 olarak ölçüldü.