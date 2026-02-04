Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Epstein Soruşturmasını Başlattı

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in skandalları ile ilgili yeni belgelerin gün yüzüne çıkmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu kapsamda, Türkiye’den bazı çocukların Epstein’ın adasına götürüldüğüne dair iddialar gündeme geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan belgeler doğrultusunda Epstein’a yönelik çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurma suçlamalarını incelemeye aldı. Soruşturmanın amacı, istismar adasına götürüldüğü öne sürülen Türk çocuklarının kimliklerinin belirlenmesi ve şüpheliler hakkında hukuki süreçlerin başlatılması olarak belirlendi.

ORİJİNAL KAYNAKLAR İNCELENİYOR

Başsavcılık, Epstein’in yargılanmasına dair paylaşılan orijinal belgeleri incelemeye odaklanmış durumda. Bu belgelerde adı geçen ve Türkiye’de mağdur oldukları iddia edilen çocuklarla ilgili fiillerin tespit edilmesi için dijital materyaller dosyaya eklendi. Ayrıca, “İngilizce bilmedikleri” notuyla kaydedildiği belirtilen ifadelerin ardından, Türk vatandaşı olabileceği düşünülen çocukların durumunun belirlenmesi hedefleniyor. Kamu davası açılması için olası delillerin titizlikle değerlendirilerek sürecin yönetileceği ifade ediliyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 yaşında olan 18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde bulunduğu hücresinde ölü olarak bulunmuştu. Açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson gibi ünlü isimlerin yer aldığı görülüyor. FBI ise, Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü kişilerin suçlarına ortak olduğu iddialarının kanıtlanamadığını, Epstein’ın intihar ettiği yönünde bir sonuca ulaşıldığını duyurdu.