Ankara’da 14 Yaşındaki Kız Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

ankara-da-14-yasindaki-kiz-otomobilin-carpmasiyla-hayatini-kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza, yüreklere dağladı. Turan Güneş Bulvarı’nda, karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G.’ye, makas atarak ve yüksek hızda seyreden Y.A. yönetimindeki bir otomobil çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Y.A., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kritik Toplantısında Gündem Maddeleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aradan sonra bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde emeklilerin bayram ikramiyeleri ve uluslararası gerilimler yer alıyor.
Gündem

Rize’de Ovit Dağı’nda Kar Etkisi Artıyor

İkizdere'deki Ovit Dağı'nda 2640 metre yükseklikte kar yağışı başladı, bölge kış manzarasına büründü.
Gündem

Batman’da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: Bir Ölü, İki Yaralı

Batman'da bir minibüs uçurumdan düşerek 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Gündem

Kuşadası’nda Uçurumdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Aydın'da bir kişinin uçurumdan düştüğü ve cesedinin bulunduğu yerden çıkarıldığı bildirildi.
Gündem

Beşiktaş’tan Göztepe Maçına Tamsahne Performansı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasından sonra, takımının sezonun en iyi futbolunu sergilediğini ve elde edilen sonucun bunu yansıttığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.