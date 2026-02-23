Ankara’da 14 Yaşındaki Kız Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza, yüreklere dağladı. Turan Güneş Bulvarı’nda, karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G.’ye, makas atarak ve yüksek hızda seyreden Y.A. yönetimindeki bir otomobil çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi ve sağlık ile polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü Y.A., adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hakimlik tarafından tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise devam ediyor.