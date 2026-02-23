Nusret Gökçe İle Paşalı’da İftar Bereketi

Erzurum’un Şenkaya ilçesine yer alan Paşalı Mahallesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi anlamını Nusret Gökçe’nin ev sahipliğinde yaşamakta. “Saltbae” fenomeniyle tanınan Gökçe, bu kez bıçağını değil, doğduğu topraklara olan minnettarlığını ve paylaşmanın getirdiği bereketi öne çıkarıyor.

BU BİR TİCARET DEĞİL, BİR ŞÜKÜR BORCU

Nusret Gökçe’nin anne ve babasının onuruna yaptırdığı külliye içerisinde her akşam yaklaşık 1.000 kişiye hizmet veren dev iftar çadırı açık. Sosyal medya hesabından paylaştığı anlam dolu videoda, bu organizasyonun bir işten ziyade, bir vefa borcu olduğunu şöyle ifade etti: “Doğduğum şehir Erzurum’da, bunu annem ve babamın onuruna inşa ettik. Sınır yok, şart yok; herkes davetli. Bu bir ticaret değil, bir şükür borcu. Burası benim köklerimin olduğu yer.”

PAŞALI’DA BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Paşalı Mahallesi’nde kurulan bu gönül köprüsü yalnızca yemek ikramı ile sınırlı değil. Gökçe’nin memleketine kazandırdığı külliyede, ibadet için bir cami, öğrenmek isteyenler için bir kütüphane, uzak yoldan gelenler için konukevi ve teknoloji ile buluşmak isteyen çocuklar için bilgisayar odaları da yer almakta. İftar programı, köy halkı ve çevre mahallelerden gelen vatandaşların yoğun ilgisi ile Ramazan’ın ruhuna uygun bir dayanışma atmosferi oluşturuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, vatandaşların samimi sohbetleri ve bereketli sofraların yarattığı manevi havayı gözler önüne seriyor.