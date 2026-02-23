Nükleer Müzakerelerde Kritik Tarih Açıklandı

ABD-İran İlişkilerinde Nükleer Müzakere Süreci Devam Ediyor

ABD ve İran arasındaki nükleer gerginlik, Orta Doğu’da tırmanmaya devam ederken, kritik bir gelişme duyuruldu. Daha önce iki defa gerçekleştirilen nükleer konulu müzakerelerin yeniden başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

MÜZAKERELER CENEVRE’DE GERÇEKLEŞECEK

Bu önemli açıklama, Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi tarafından yapıldı. El-Busaidi, iki ülke arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun 26 Şubat Perşembe günü Cenevre’de planlandığını belirtti.

HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIK YAPILDI

Açıklamanın ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, “İran, bölgede barış ve istikrara bağlıdır. Son müzakerelerde, karşılıklı somut tekliflerin karşılıklı olarak sunulması sağlanmış ve cesaret verici sinyaller alınmıştır. Bununla birlikte, ABD’nin eylemlerini dikkatle izliyoruz ve olası her türlü senaryoya karşı tüm gerekli hazırlıklarımızı yapmış durumdayız.” sözlerini kullandı.

GÜÇLÜ ASKERİ HAZIRLIK

Açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, ABD’den Virginia’daki Joint Base Langley-Eustis üssünden 6 adet F-22 tipi savaş uçağının, İngiltere’deki RAF Lakenheath üssüne ulaştığı bildirildi. Ayrıca, Katar’daki El Udeid Hava Üssü üzerinden görev yapan bir RC-135 Rivet Joint sinyal istihbarat uçağının, Girit adasına taşındığı öğrenildi.

ASKERİ ÜSSÜN TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİ

ABD’li yetkililer, Katar’ın başkenti Doha’da bulunan El-Udeyd üssünden birçok askerin tahliye edildiğini bildirdi. Yaklaşık 24 hektarlık alan üzerine kurulu olan bu üs, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor ve ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) tarafından bölgesel karargah olarak kullanılıyor.

ASIYALAN BİR MÜDAHALE İHTİMALI

ABD Başkanı’nın, “İran anlaşma yapmazsa sınırlı bir askeri müdahale düşünüyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtta, “İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim” ifadesi dikkat çekti.

MÜZAKERE İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Yine ABD merkezli Axios isimli haber kaynağı, Washington yönetiminin yeni müzakereler için Cenevre’de bir araya gelme ihtimalini doğrulamıştı. İsimleri açıklanmayan üst düzey kaynaklar, “Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere Cuma günü Cenevre’de buluşmaya hazır.” şeklinde ifadelerde bulundu.